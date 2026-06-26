女초등생에 “뽀뽀해주면 안 돼?”…몸 만진 70대男 붙잡혀

  • 동아일보

  • 입력 2026년 6월 26일 22시 28분

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뉴시스.
학교가 끝난 뒤 집으로 돌아가는 여자 초등학생을 추행한 70대가 경찰에 붙잡혔다.

26일 전남경찰청은 아동청소년보호법 위반(강제추행) 혐의로 70대 남성을 붙잡아 조사 중이라고 밝혔다.

해당 남성은 이달 23일 오후 여수시 한 거리에서 하교 중인 초등생의 신체를 만지며 “뽀뽀해 주면 안 되느냐” 등의 발언을 한 것으로 알려졌다.

경찰은 폐쇄회로(CC)TV 등을 추적해 범행 장소 인근 주거지에 있던 남성을 붙잡았다. 그는 혐의를 부인하고 있는 것으로 알려졌다.

경찰은 해당 남성을 상대로 정확한 경위를 조사 중이다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
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