[고양이 눈]새 입주민

  • 동아일보

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새싹이 건물 외벽의 홈 하나에 빼꼼 머리를 내밀었습니다. 마치 이 집 주인은 나라는 듯. 자그마한 생명일 뿐인데 시멘트벽의 표정을 바꿔 놓네요.

―서울 서대문구 북아현동에서
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변영욱 기자 cut@donga.com
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