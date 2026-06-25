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고양이 눈
[고양이 눈]새 입주민
동아일보
입력
2026-06-25 23:00
2026년 6월 25일 23시 00분
변영욱 기자
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새싹이 건물 외벽의 홈 하나에 빼꼼 머리를 내밀었습니다. 마치 이 집 주인은 나라는 듯. 자그마한 생명일 뿐인데 시멘트벽의 표정을 바꿔 놓네요.
―서울 서대문구 북아현동에서
고양이 눈
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변영욱 기자 cut@donga.com
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