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사회
김진경 의장 “의회는 답을 만드는 곳”…제11대 경기도의회 마침표
동아일보
입력
2026-06-09 14:44
2026년 6월 9일 14시 44분
조영달 기자
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24일 회기 공식 일정 마무리
협치·정책 중심 의회, 4년 성과 제시
도민 삶 최우선…유종의 미 당부
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김진경 경기도의회 의장
“의회는 차이만 확인하는 곳이 아니라, 도민에게 필요한 답을 함께 만드는 현장입니다.”
김진경 경기도의회 의장이 제11대 의회의 마지막 정례회 개회를 알리며 지난 4년간의 의정활동을 되짚었다. 그는 여야가 치열한 긴장 관계 속에서도 협치를 통해 해법을 모색했고, 정책 중심 의회로의 변화를