NIA, ‘보이스피싱 예방’ 교육 협력 MOU 체결

한국지능정보사회진흥원(NIA)은 대구 동구 NIA 본원에서 대구동부경찰서, 대구동구파크골프협회와 함께 ‘보이스피싱 등 피싱범죄 예방’을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 28일 밝혔다.
이번 협약은 보이스피싱 범죄로부터 어르신들을 보호하기 위해 수사·교육·현장을 아우르는 3자 협력 체계를 구축하고, 피싱 예방 교육과 현장 홍보를 추진하기 위해 마련됐다. 세 기관은 각각의 자원과 역량을 바탕으로 실질적인 예방 활동을 진행할 예정이다. 대구동부경찰서는 보이스피싱 등 피싱범죄 관련 수사 과정에서 축적한 현장 경험을 바탕으로 맞춤형 예방교육과 피해 사례 홍보 활동을 담당한다. NIA는 디지털 범죄 대응 역량 강화 교육과 ‘AI 디지털배움터’를 활용한 어르신 눈높이 교육을 제공한다. 보이스피싱 범죄율 감소를 위한 AI 활용 및 데이터 분석도 지원할 계획이다. 대구동구파크골프협회는 약 2500명의 회원을 대상으로 교육 참여를 독려하고 정기행사와 각종 대회 현장에서 예방 캠페인이 이뤄지도록 협력할 예정이다.
문석진 대구동부경찰서장은 “보이스피싱 범죄는 누구에게나 발생할 수 있지만, 특히 어르신들을 대상으로 한 범죄예방 활동은 더욱 꾸준하게 이루어져야 한다”고 강조했다.
김형철 한국지능정보사회진흥원장은 “보이스피싱은 어르신들이 평생 모은 자산뿐 아니라 일상의 평온까지 앗아가는 심각한 범죄”라고 밝혔다. 그는 이어 “경찰의 수사 경험, NIA의 AI 및 디지털 역량, 대구동구파크골프협회의 현장 네트워크를 결합해 실질적인 변화를 만들겠다”고 말했다.
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