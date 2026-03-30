혐의만 6개…車훔쳐 무면허 질주 10대, 경찰차도 ‘쾅’

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  • 입력 2026년 3월 30일 10시 09분

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차량을 훔쳐 무면허로 운전하다 경찰차를 들이받고 달아난 10대에게 경찰이 구속영장을 신청했다. 게티이미지뱅크
차량을 훔쳐 무면허로 운전하다 경찰차를 들이받고 달아난 10대에게 경찰이 구속영장을 신청했다. 게티이미지뱅크
차량을 훔쳐 무면허로 운전하다 경찰차를 들이받고 달아난 10대에 대해 경찰이 구속영장을 신청했다. 절도와 무면허운전, 공무집행방해 등 6개 혐의를 적용할 방침이다.

30일 인천 논현경찰서에 따르면, 면허 없는 A 군(16)은 지난 28일 오전 0시 17분경 경기 안산시의 한 공영주차장에 세워져 있던 K5 승용차를 훔쳐 인천까지 이동했다.

이 과정에서 자신을 추격하던 경찰 순찰차를 들이받은 뒤 그대로 달아났다.

경찰은 같은 날 오전 8시경 인천 남동구 논현동의 한 주차장에서 도난 차량을 발견하고, 주변에 있던 A 군을 긴급 체포했다.

검거 과정에서 A 군은 자신을 제압하려는 경찰관을 밀치는 등 공무집행을 방해했다.

A 군은 “운전을 하고 싶었다”는 취지로 경찰에 진술한 것으로 알려졌다.

경찰은 A 군에게 절도, 도로교통법상 무면허운전, 자동차불법사용, 특수공무집행방해, 공무집행방해, 공용물 손상 등 총 6개 혐의를 적용할 예정이다.

경찰 관계자는 “동승자나 공범은 없던 것으로 확인됐다”며 “크게 다친 경찰은 없다”고 말했다.

구속 전 피의자 심문(영장실질심사)은 이날 오후 2시 인천지법에서 열린다.

김수연 기자 xunnio410@donga.com
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