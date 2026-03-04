브레이크 풀린 지게차, 2세 여아 덮쳐…의식 불명

  입력 2026년 3월 4일 07시 18분

뉴시스
인천의 한 인도에서 2세 여아가 지게차에 깔려 중태에 빠지는 사고가 발생했다.

3일 경찰에 따르면 이날 오후 7시 20분경 인천 서구 청라동의 한 인도에 세워져 있던 지게차가 갑자기 움직이면서 A 양(2)과 충돌했다.

이 사고로 A 양은 의식을 잃은 채 중태에 빠졌으며, 119구급대에 의해 병원으로 옮겨졌다.

당시 인도에 세워진 지게차의 주차 브레이크가 풀리면서 사고가 난 것으로 파악됐다.

경찰은 지게차 소유주 B 씨 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사 중이다.

경찰 관계자는 “A 양은 현재까지 의식을 회복하지 못한 상태”라고 전했다.

김예슬 기자
