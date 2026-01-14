2027학년도 의대 증원분 전원 지역의사제로 선발

증원된 ‘지역의사 전형’ 합격땐 해당 지방 병원서 10년 근무해야

의대 증원 지역의사제로

신설 공공의대와 증원분 나누기로… 지역 중고교 졸업자도 일정비율 선발

증원 반발하던 의료계도 명분 줄어… 내달 3일 의대 증원 규모 최종결정

의대 정원의 일정 비율을 ‘지역의사 선발 전형’으로 뽑아 학비 등을 지원하고 의사 면허 취득 후 해당 지역에서 10년간 의무 근무하도록 하는 제도.지방 의료원 등 공공 의료기관이나 필수의료 분야에 종사할 의사를 양성하는 별도의 교육기관. 정부는 학부가 아닌 의학전문대학원 형태로 신설해 졸업 후 15년간 공공의료 분야에 종사하게 하는 방안을 검토 중.