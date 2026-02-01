합수본, ‘신천지 신도 당원 가입’ 의혹 국힘 당사 압수수색

통일교와 신천지의 정교 유착 의혹을 수사 중인 검경 합동수사본부(본부장 김태훈 대전고검장)가 27일 서울 여의도 국민의힘 당사를 압수수색해 당원 명부 등 관련 자료 확보에 나섰다. 국민의힘은 “야당 탄압이자 독재”라며 합수본의 압수수색을 비판했다.
합수본은 이날 오전부터 서울 여의도 국민의힘 중앙당사와 국민의힘 당원 명부 데이터 관리업체 등에 대한 압수수색에 착수했다. 합수본은 국민의힘 당원 명부 등 신천지 신도들의 당원 가입 의혹과 관련된 자료들을 확보하기 위해 압수수색에 나선 것으로 전해졌다. 지난달 합수본이 출범한 뒤 정치권에 대한 강제수사가 이뤄진 건 이번 압수수색이 처음이다.
다만 이날 오후 8시경 합수본은 국민의힘 당사에서 압수수색 영장 집행을 중지하고 철수했다. 합수본은 압수수색 과정에서 국민의힘 당직자들의 반발로 별다른 자료를 확보하지 못한 것으로 알려졌다.
합수본의 압수수색에 대해 국민의힘은 “정교유착 수사를 가장한 야당 탄압을 즉각 중단하라”고 반발했다. 국민의힘 박성훈 수석대변인은 “(합수본이) 전혀 가져간 게 없다”고 했다. 합수본은 압수수색 영장 집행을 추후 재개할 계획이다.
합수본은 이만희 총회장 등 신천지 고위 간부들이 2021년 국민의힘 대선 후보 경선부터 정치권에 영향력을 행사하기 위해 신도들을 국민의힘에 당비를 내는 책임당원으로 대거 가입시켰다는 의혹을 수사하고 있다. 최근 신천지 현직 간부를 조사하는 과정에서 합수본은 “2021년 1월경부터 이 총회장이 당원 가입을 지시했다”며 “독대 자리에서 ‘검찰총장은 고마운 사람이고, 대통령이 될 것’이라고 말했다”는 취지의 진술을 확보했다고 한다.
