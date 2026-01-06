본문으로 바로가기
사회
새해부터 교양 좀 쌓아볼까
동아일보
입력
2026-01-06 04:30
2026년 1월 6일 04시 30분
김태영 기자
새해를 맞아 5일 대전 유성구의 한 백화점에서 열린 ‘사람들의 이야기를 담은 전시회’를 찾은 시민들이 작가 7명의 작품을 감상하고 있다.
#대전
#유성구
#백화점
#전시회
#작품
김태영 기자 live@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
