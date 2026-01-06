새해부터 교양 좀 쌓아볼까

새해를 맞아 5일 대전 유성구의 한 백화점에서 열린 ‘사람들의 이야기를 담은 전시회’를 찾은 시민들이 작가 7명의 작품을 감상하고 있다.

#대전#유성구#백화점#전시회#작품
김태영 기자 live@donga.com
