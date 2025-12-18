맞춤형 복지혜택 한 번에 확인하는 ‘복지로’

한국사회보장정보원이 운영하는 통합 복지 플랫폼 ‘복지로’는 복지시설 46만여 곳 가운데 97% 이상을 지도 기반으로 제공하고 개인의 수혜 이력과 신청 자격, 서비스 진행 상황 등도 관리할 수 있도록 하고 있다. 복지 접근성을 크게 끌어올렸다는 평가가 나온다. 다문화가족과 외국인을 위한 외국어 서비스까지 확대되며 ‘복지 사각지대’를 줄이기 위한 디지털 기반을 강화하고 있다.
● ‘복지지도’로 가까운 복지시설 쉽게 찾아
‘복지로’는 복지지도, 복지지갑 등 다양한 편의 기능을 제공하고 있다. 복지지도는 사용자 현위치나 주소를 검색해 인근 복지시설 정보를 지도 위에 시각적으로 보여주는 서비스다. 전체 복지시설 약 46만 개 중 44만8000개(97.4%)를 복지지도에서 찾아볼 수 있다. 복지시설과 보육, 교육시설, 공공기관, 의료기관 등을 통합적으로 검색할 수 있으며 카카오맵과 연계를 통해 길찾기, 로드뷰 등 편의기능이 제공된다.
복지지갑을 통해 개인의 복지 혜택과 서비스를 간편하게 조회하고 관리, 이용할 수 있는 서비스를 온라인으로 이용할 수 있다. 수많은 복지 서비스 속 ‘복지 사각지대’ 해소를 위해 본인의 복지 현황을 실시간으로 확인할 수 있는 인프라가 마련된 셈이다. 이달 24일부터는 에너지바우처 수급자에게 바우처 잔액조회 서비스가 제공된다.
예를 들어 제출한 신청서의 처리 진행 상태가 궁금한 경우 서비스 신청 현황에서 관할 주민센터와 담당자의 연락처, 신청진행상태를 확인할 수 있다. 현재 수혜중이거나 신청 가능 서비스가 궁금하다면 ‘나의 복지 자격정보’를 확인하면 된다. 복지로에 로그인해 해당 배너를 누르면 최근 1년 사이 수혜를 받거나 받고 있는 복지 서비스의 목록이 표출된다. 만약 복지멤버십에 가입한 사람은 신청 가능한 복지서비스 목록이 표출되며 복지로에서 신청 가능한 서비스라면 해당 사업명을 눌러 바로 신청할 수 있다. 이외에도 지급된 복지급여를 확인하거나 증명서 발급, 시설 이용내역 등도 온라인으로 간편하게 확인할 수 있다. ● 다문화가족 등 위해 6개 언어로 서비스
복지서비스 찾기는 국민이 받을 수 있는 복지서비스를 나이, 지역, 생애주기, 가구 상황, 관심 주제별 조건 등에 따라 이용자가 원하는 복지서비스를 찾아볼 수 있는 ‘복지서비스 검색’ 서비스다. 중앙정부, 지자체, 민간기관에 흩어져 있는 정보를 한 곳에서 제공해 개인 상황에 맞는 다양한 복지서비스를 검색, 정보 확인, 신청 등을 할 수 있도록 검색 서비스를 제공하고 있다. 검색 결과는 23개 중앙부처와 17개 시군구 및 226개 읍면동 179개 민간기관에서 제공하는 5279종 복지서비스를 기반으로 검색 정보가 제공된다. 검색 결과 제공되는 서비스 정보는 ‘담당기관(부처), 서비스 대상자, 선정 기준, 서비스 지원 내용, 신청 방법, 문의처, 근거 법령, 서식, 자료’ 등 표준화된 형식으로 정리돼있다.
외국어 서비스도 핵심적이다. 복지로 홈페이지에서는 한국어가 익숙하지 않은 다문화가족이나 외국인 등을 위해 63종의 복지서비스 정보를 6개 언어로 제공하고 있다. 그간 지속적인 다문화 증가 추세에 따라 결혼이민자, 다문화가족, 외국인 등이 손쉽게 복지서비스 정보를 안내받을 수 있도록 다국어 번역 정보가 제공돼야 한다는 지적이 제기됐다. 국가데이터처의 2023년 인구주택총조사에 따르면 국내 다문화가족은 41만3000명으로 전년 대비 3.7% 증가했다.
이에 정보원은 기존 36종 번역되던 복지서비스의 범위를 지난해 57종으로 넓혔다. 올해는 번역 언어를 6개로, 종류는 63종으로 확대했다. 이에 복지서비스의 다문화가족 신청 건은 올해 약 5만9000여 건으로 전년도 같은 기간 신청 건인 약 5만4000여 건에 비해 약 8.6% 증가했다.
댓글 0