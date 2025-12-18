부산독립운동기념관 착공…2027년 상반기 개관

부산의 독립운동 역사를 한 곳에서 조망할 수 있는 부산독립운동기념관이 2027년 문을 연다.



부산시는 18일 부산진구 부산시민공원 시민사랑채 백산홀에서 부산독립운동기념관 착공식을 열었다. 기념관은 5139㎡ 부지에 지상 2층 규모로 조성된다. 총사업비 180억 원을 투입해 기존 시민사랑채를 리모델링하는 방식으로 건립된다. 지역 최초의 독립운동 전문기념관이라는 상징성을 살려 부산을 대표하는 역사·문화 공간으로 조성할 계획이다. 기념관 내부에는 추모공간을 비롯해 상설·기획전시관, 체험·교육공간, 복합문화공간 등이 들어선다.



시는 2027년 상반기 개관을 목표로, 기미독립선언서와 백범일지 등 독립운동 관련 유물 602점을 확보했다. 앞으로 기증을 통해 전시 자료를 지속해서 확충할 방침이다. 박형준 부산시장은 “부산은 항일 독립운동의 중심지”라며 “부산독립운동기념관을 대한민국 대표 보훈공간으로 만들겠다”고 말했다.



