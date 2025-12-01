북한산 ‘우이령공원’ 오늘부터 개방

피크닉 덱-야간 경관조명 등 설치
서울 강북구 북한산 자락에 조성된 ‘우이령공원’이 17일부터 시민들에게 개방된다.
강북구는 16일 우이동 우이령 숲속문화마을 일대에 조성한 우이령공원 1단계 사업을 마무리했다고 밝혔다. 공원은 강북구 우이동 232번지 일대 6134㎡(약 1857평) 규모로, 개발제한구역 주민지원사업을 통해 국비 10억 원을 지원받아 조성됐다. 개발 제한으로 생활 인프라가 부족했던 지역 여건을 고려해 북한산 둘레길과 마을을 잇는 보행 동선을 정비하고, 주민 휴식 공간을 확충하는 데 초점을 맞췄다.
이번에 개방되는 1단계 구간에는 약 250m 길이의 덱 산책로와 숲속 피크닉 덱 8곳, 야외 벤치, 다목적 화장실 등이 들어섰다. 야간 경관조명도 설치돼 저녁 시간대에도 이용이 가능하도록 했다. 공원 조성 과정에서는 기존 지형과 수목을 최대한 보존해 숲의 흐름을 따라 산책할 수 있도록 설계했다.
강북구는 향후 2단계 사업으로 공공도서관을 건립해 공원과 연계한 휴식·문화 공간으로 확장할 계획이다. 사업이 완료되면 공원을 중심으로 자연 속 휴식 공간과 주민 문화 활동 거점 기능을 함께 갖추게 된다.
이순희 강북구청장은 “우이령공원은 자연환경을 훼손하지 않으면서 주민들이 일상에서 이용할 수 있도록 조성한 공간”이라며 “단계적 조성을 통해 자연과 문화가 어우러진 공원으로 발전시켜 나가겠다”고 말했다.
오승준 기자 ohmygod@donga.com
