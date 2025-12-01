[송파구] 루이비통도 반한 명품 책박물관

송파책박물관 관람객 29만명 돌파
송파구(구청장 서강석)가 송파책박물관이 올해 29만 여명의 관람객을 기록했다고 밝혔다.
송파책박물관은 책을 주제로 한 국내 최초의 공립박물관으로 한국 출판 문학사 흐름을 보여주는 2만 3천여 점의 책문화 소장품을 보유하고 있다. 특히 올해는 국내 최초로 공개 예정인 구연동화 음반 『바위나리와 애기별』(1934), 한국 초기 아동문예지 『어린이』(1926∼1934, 12점) 등 한국 동화 형성과 변화를 보여주는 유물도 박물관 컬렉션에 더해졌다.
기획특별전시도 인기다. 조선 후기부터 근현대 문학의 사랑 이야기를 소개한 ‘책 속에 꽃 핀 사랑’ 기획전은 26만 여명이 찾았다. 글로벌 브랜드 루이비통이 발간하는 ‘루이비통 시티 가이드’ 서울 편은 송파책박물관을 ‘서울에서 꼭 가봐야 할 매력적인 명소’로 선정하기도 했다.
서 구청장은 “세계인이 찾는 책 문화 명소로 정상할 수 있도록 전시 품질과 교육·문화 프로그램을 꾸준히 강화하겠다”고 말했다.
김수진 기자 genie87@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0