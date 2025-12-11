‘쿠팡 수사외압 폭로’ 문지석 검사 상설특검 출석

쿠팡 일용직 노동자 퇴직금 미지급 사건 수사 과정에서 외압이 있었다고 폭로한 문지석 검사가 11일 오전 서울 서초구 안권섭 특별검사팀 사무실에 참고인 신분으로 출석하고 있다. 2025.12.11/뉴스1

문지석 검사가 15일 오후 서울 여의도 국회 기후에너지환경노동위원회에서 열린 노동부 등에 대한 국정감사에서 참고인 출석해 답변 도중 눈물을 흘리고 있다. 2025.10.15. 뉴시스 문 부장검사는 쿠팡 사건과 관련해 엄희준 당시 부천지청장으로부터 욕설과 폭언을 들었다고도 주장했다.

안권섭 특별검사가 8일 서울 서초구 관봉권 띠지 폐기 의혹 및 쿠팡 퇴직금 불기소 외압 의혹 진상규명을 위한 특검 사무실로 출근하고 있다. 2025.12.08. 뉴시스 이후 지난달 쿠팡 불기소 외압 의혹을 수사할 상설특검이 출범했다. 특검법상 수사 기간은 최장 90일이며 한 차례 연장할 수 있다. 상설특검은 6일 현판식을 열고 본격적인 수사에 착수했다. 안권섭 특별검사는 현판식에서 "어깨가 무겁다"며 "객관적 입장에서 사건의 실체를 밝히는 데 최선의 노력을 다하겠다"고 했다. 그러면서 "수사 결과에 따른 합당한 결정을 내리겠다"고 덧붙였다.

쿠팡 불기소 외압 의혹은 올 10월 문 부장검사가 국회 국정감사에서 “쿠팡 근로자 퇴직금 미지급 사건을 무혐의 처분하라는 상급자 압력이 있었다”고 말해 불거졌다.문 부장검사는 10월 15일 국회 기후에너지환경노동위원회의 고용노동부 대상 국감에서 쿠팡 사건 관련 외압을 처음 증언했다. 올해 초 인천지검 부천지청에 근무할 때 지휘부가 핵심 증거를 대검 보고서에서 누락해 해당 사건을 불기소 처분하게 했다는 것이 골자다.문 부장검사는 당시 국감장에서 눈물을 쏟으며 “저는 검찰이 (쿠팡을) 기소해야 한다고 생각한다“며 ”사회적 약자인 근로자들이 200만원 정도 퇴직금이라도 신속하게 받았으면 좋겠다“고 했다. 그러면서 ”부적절한 행동을 했던 모든 공무원이 잘못에 상응하는 처분을 받았으면 좋겠다”라고 덧붙였다.문 부장검사는 같은 달 23일 국회 법제사법위원회 국감에 증인으로 출석해 “올해 3월 7일 엄 당시 지청장이 9분여간 욕설과 폭언을 하면서 대검찰청에 감찰 지시를 하고 사건을 재배당하겠다고 말했다”고 증언했다.문 부장검사의 폭로와 관련해 이재명 대통령은 수석보좌관회의에서 “누구보다 공명정대해야 할 사정기관 공직자들이 질서 유지와 사회 기강을 확립하는 데 쓰라고 맡긴 공적 권한을 동원해 누가 봐도 명백한 불법을 덮어버리거나 없는 사건을 조작하고 만들어 국가 질서를 어지럽히고 사적 이익을 취하고 있다”며 “공적 권한을 남용하거나 공적 권한을 이용해 억울한 사람을 만들거나 사회 질서를 어지럽히는 일이 절대로 없도록 해 주길 바란다”고 말했다.