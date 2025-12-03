아내 몰래 청소 안 한 집 공개하더니…추성훈 ‘최고 유튜버’ 1위

격투기 선수 추성훈이 18일 인천 중구 파라다이스시티에서 열린 ‘제4회 청룡시리즈어워즈’에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2025.7.18 뉴스1

사진=추성훈 유튜브 채널 캡쳐

유튜브는 3일 2025 연말 결산 리스트를 발표하고, 최고 인기 주제·최고 인기 크리에이터·최고 인기곡·쇼츠 최고 인기곡 등 4개 부문의 한국 리스트를 공개했다.구독자 수 증가를 기준으로 선정된 최고 인기 크리에이터 1위는 추성훈 채널이었다. 추성훈 채널 구독자 수는 198만 명이다. 유튜브 측은 “시청자들을 끌어당기는 매력과 뚜렷한 콘셉트 전략을 가진 크리에이터들이 최고 인기 크리에이터 순위에 올랐다”면서 “추성훈은 솔직하고 소탈한 성격으로 코믹한 일상 콘텐츠를 선보였다”고 설명했다.추성훈은 지난해 11월 ‘야노시호 집에 셋방살이하는 추성훈’이라는 첫 영상을 올리자마자 큰 관심을 끌었다. 일본 도쿄에 있는 50억 원대 집을 공개한 것보다도 아내 야노시호가 없는 사이에 제대로 정돈이 되지 않은 집을 그대로 공개한 것이 큰 화제가 됐다. 시청자들은 그의 솔직하고 소탈한 모습에 호평을 쏟아냈다.

코미디언 이수지의 ‘핫이슈지’가 시대상을 반영한 캐릭터 코미디로 2위에 올랐다. 미쉐린 스타 셰프 안성재(6위), AI 햄스터 캐릭터로 직장인의 현실을 그린 ‘정서불안 김햄찌’(7위) 등도 상위권에 자리하며 캐릭터성과 기획력이 강한 채널들이 강세를 보였다.

‘케이팝 데몬 헌터스’ 헌트릭스. 넷플릭스 제공

게임 분야에서는 ‘로블록스’가 꾸준히 상위권에 머물렀고, ‘마비노기 모바일’이 출시와 동시에 유튜브 내 관심이 급증하며 주요 트렌드로 떠올랐다.

유튜브는 올해 한국 이용자들의 관심 흐름을 종합적으로 보여주는 리스트와 리포트를 ‘컬처 & 트렌드’ 코너에서 확인할 수 있다고 덧붙였다.