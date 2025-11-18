고성 청년마을 ‘곁마을’, 지역 협력 기반 강화

도시재생현장지원센터·블랙우드와 3자 MOU 체결
2025년 11월 11일, 고성 청년마을 ‘곁마을’이 고성군 도시재생현장지원센터, 블랙우드 마을관리사회적협동조합 3자 업무협약(MOU)을 체결하며 지역 정착과 창업 실험을 위한 새로운 전기를 마련했다.
그동안 도시재생센터는 블랙우드 마을조합과 함께 목공실과 숙소를 기반으로 지역 자원을 활용한 프로그램을 운영해 왔다. 이번 협약을 통해 곁마을이 이 네트워크에 합류하면서, 청년들이 지역에서 활동을 이어가기 위한 핵심 공간인 숙소·목공실·사무실 등 필수 인프라를 공유하는 구조가 공식적으로 구축됐다.
곁마을은 2025년 고성군 청년마을로 선정된 이후, 지역으로의 이주 가능성과 창업 모델을 실험하며 고성군 내 새로운 청년 생태계를 만들어 왔다. 이번 협약은 그러한 활동이 지역 기반 조직들과 긴밀히 연결되며, 지역 상생·협력형 모델로 확장되는 계기가 될 것으로 기대된다.
지역 관계자들은 “청년 주도 프로젝트가 지역의 기존 조직과 만나 시너지를 낼 수 있는 중요한 출발점”이라며, 공동 프로그램 개발, 청년 창업 지원, 지역 자원의 공유 활성화 등 다양한 분야에서의 협력이 이어질 것으로 내다보고 있다.
블랙우드 이사장 김영순, 고성군 도시재생현장지원센터장 박현욱, 청년마을 곁마을 대표 엄경환은 입을 모아 지역내의 상생은 필수적인 과제이며 이번 3자 합의가 앞으로의 고성을 위한 첫 단추가 될 것이라고 말했다.
이번 협약으로 고성군 내 청년 활동 기반이 한층 강화된 만큼, 앞으로 곁마을이 어떤 새로운 시도와 변화를 이끌어낼지 귀추가 주목된다.
