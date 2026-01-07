손담비, 시동생 성폭행 악플 고소 “인격모독 심각”

소속사 블리츠웨이엔터테인먼트는 7일 “손담비는 지속적인 악성 댓글로 오랜 기간 고통 받아왔다”며 “2022년 9월께 손담비를 향해 심각한 수준의 인격 모독성 표현을 남긴 게시자들에게 민사소송을 제기했다. 법원은 해당 댓글이 사회 통념상 용인될 수 없는 모욕적 표현에 해당한다고 판단, 손담비 측 청구를 받아들여 소송했다”고 밝혔다.
서울서부지법 민사12단독(부장판사 이관형)은 지난달 12일 손담비가 악플러 2명을 상대로 낸 손해배상 소송에 30만원, 20만원씩 총 50만 원을 배상하라고 판결했다. 손담비는 총 2300만원 배상을 청구했으나, 법원은 게시글 표현과 수위, 제반 사정을 고려해 위자료 액수를 정했다. 다른 악플러 3명에게도 같은 취지의 소송을 제기했다가 취하했다.
손담비는 2022년 스피드스케이팅 국가대표 출신 이규혁과 결혼했다. 이규혁 친동생이자 피겨스케이팅 국가대표 출신 이규현이 10대 제자를 성폭행하려 한 혐의로 구속, 손담비에게도 악플이 쏟아졌다. 이규현은 2023년 1월 강간미수, 준강제추행, 불법 촬영 등의 혐의로 징역 4년을 선고 받았다. 성폭력 치료 프로그램 40시간 이수와 10년간 아동·청소년 기관 취업 제한, 신상정보 공개·고지 명령도 내렸다.
댓글 0