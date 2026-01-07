찜질방·아줌마·선배…옥스퍼드사전에 K-단어 8개 추가

  • 동아일보

  • 입력 2026년 1월 7일 11시 30분

서울 한 대형마트 라면 진열대 모습. 2025.12.24 뉴스1
세계적인 권위를 지닌 영국 옥스퍼드 영어사전(OED)이 한국어 단어 8개를 새로 등재했다.

옥스퍼드영어사전(OED) 한국어 컨설턴트 지은 케어(한국명 조지은) 옥스퍼드대 아시아중동학부 교수는 7일 ‘빙수’(bingsu), ‘찜질방’(jjimjilbang), ‘아줌마’(ajumma), ‘코리안 바비큐’(Korean barbecue), ‘오피스텔’(officetel) 등 한국 문화 관련 8개 단어가 추가됐다고 밝혔다. 영어권 ‘시니어’(senior)와는 의미가 다른 ‘선배’(sunbae)도 새롭게 추가됐다.

2024년 12월 신규 단어 개정판에 ‘달고나(dalgona)’, ‘노래방‘(noraebang)’, ‘형’(hyung), ‘막내’(maknae), ‘찌개’(jjigae), ‘떡볶이’(tteokbokki), ‘판소리’(pansori) 등 7개 단어가 새롭게 추가된 데 이어 2년 연속이다.

옥스퍼드 사전은 1884년 처음 출판됐으며, 현재는 온라인 홈페이지로 운영되고 있다. 3개월마다 시대 흐름을 반영해 새 단어를 추가한다.

2021년 9월에는 한류 열풍 등의 영향으로 ‘오빠, 언니, 누나, 삼겹살, 스킨십, 잡채, 김밥, 콩글리시, 만화, 먹방, 애교, 반찬, 불고기, 치맥, 대박, 동치미, 파이팅, 갈비, 한류, 한복’ 등 26개 한국어 단어가 대거 등재됐다.

송치훈 기자 sch53@donga.com
