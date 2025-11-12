시민 체감 안전 전국 ‘꼴찌’ 맴도는 인천, 올해는 다를까

시민들이 자신이 사는 지역을 얼마나 안전하다고 느끼는지를 보여주는 경찰의 ‘체감 안전도’ 지표에서 인천이 여전히 전국 최하위권을 벗어나지 못하고 있다.
인천은 살인 등 5대 범죄 검거율이 전국 상위권에 속하는 등 통계상 특이한 점이 없지만, 정작 시민들의 체감 안전 수준은 낮아 특단의 대책 마련이 시급하다는 지적이 나온다.
12일 인천경찰청에 따르면 인천은 지난해 경찰 체감 안전도 조사에서 전국 18개 시·도경찰청 가운데 18위를 기록하며 최하위에 머물렀다. 인천 지역별로는 미추홀구를 관할하는 미추홀경찰서의 체감 안전도가 가장 낮았고, 부평경찰서와 계양경찰서가 그 뒤를 이었다.
인천은 2022년과 2023년에도 각각 17위를 기록하는 등 3년째 하위권에 머물고 있다. 체감 안전도는 시민이 거주 지역을 얼마나 안전하다고 느끼는지를 보여주는 지표로, 인천 시민 상당수가 여전히 ‘안전하지 않다’고 인식하고 있음을 의미한다.
인천경찰은 범죄 통계상 뚜렷한 위험 요인이 없는데도, 부정적인 도시 이미지가 시민 인식에 영향을 미치고 있는 것으로 분석하고 있다.
실제로 올해 1월부터 10월까지 인천경찰청의 5대 범죄(살인·강도·강간·절도·폭력) 검거율은 전국 18개 시·도경찰청 중 세 번째로 높은 88%를 기록했다. 이는 2023년(85.8%)과 2022년(85.5%)보다 상승한 수치다.
또 5대 범죄 발생 건수도 올해 1만 9235건으로, 지난해(2만 283건)보다 5.2%, 2023년(2만 1287건)보다 9.6% 감소했다.
그러나 이런 수치 개선에도 불구하고 시민이 체감하는 안전 수준은 여전히 낮은 것으로 나타났다.
이 같은 문제는 올해 국정감사에서도 지적됐다. 지난달 열린 국회 행정안전위원회의 인천경찰청 국정감사에서 국민의힘 고동진 의원은 “인천경찰청의 체감 안전도 순위가 매년 하위권에 머물고 있다”며 “시민들이 전국에서 가장 불안함을 느끼는 지역으로 인식되고 있는 만큼, 근본적인 대책이 필요하다”고 말했다.
인천경찰은 낮은 체감 안전도를 개선하기 위해 객관적 지표를 바탕으로 ‘안전도시 인천’을 강조하는 홍보 활동을 벌이고, 범죄 예방 기반시설 확충과 순찰 강화를 지속하고 있다. 그러나 뚜렷한 성과가 보이지 않자 새로운 접근 방식이 필요하다는 지적이 나온다.
올해 경찰청의 체감 안전도 조사 결과는 조만간 발표될 예정이다. 인천이 이번에는 최하위권을 벗어날 수 있을지 관심이 쏠린다.
인천경찰청 관계자는 “인천은 범죄 발생이 줄고 검거율이 높아지는 등 객관적 수치로는 ‘안전한 도시’로 변화하고 있다”며 “내년에는 체감 안전도가 높은 세종경찰청 등의 사례를 참고해, 시민들이 실제로 안전하다고 느낄 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
공승배 기자 ksb@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0