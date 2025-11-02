동아일보

93세 이길녀 ‘풀스윙’ 영상에 감탄… “AI 딥페이크 아니에요”

  • 동아일보

  • 입력 2025년 11월 2일 10시 03분

지난달 19일 이길여 가천대학교 총장이 경기 안산 더헤븐CC에서 열린 ‘제2회 가천심장병어린이돕기 자선 골프 대회’에서 시타하는 모습. 유튜브 채널 ‘길병원TV’ 영상 캡처
이길여 가천대학교 총장이 자선 골프 대회에서 시타하는 모습이 화제다. 올해 93세인 이 총장은 나이가 무색하게 꼿꼿한 허리로 매끄러운 스윙 실력을 뽐냈다.

최근 가천대 길병원에서 운영하는 유튜브 채널 ‘길병원TV’에는 지난달 19일 이 총장이 경기 안산 더헤븐CC에서 열린 ‘제2회 가천심장병어린이돕기 자선 골프 대회’에서 시타하는 영상이 올라왔다.

지난달 19일 이길여 가천대학교 총장이 경기 안산 더헤븐CC에서 열린 ‘제2회 가천심장병어린이돕기 자선 골프 대회’에서 시타하는 모습. 유튜브 채널 ‘길병원TV’ 영상 캡처
이 총장은 짙은 분홍색 상의와 흰색 바지, 검은색 선캡 차림으로 등장했다. 그는 사회자의 “하나, 둘, 셋” 구호에 맞춰 스윙한 뒤 완벽한 피니쉬 자세를 보여줬다.

이 총장의 스윙에 행사 참석자들은 놀란 표정을 지으며 환호와 박수를 보냈다.

영상을 본 누리꾼들은 “소셜네트워크서비스(SNS) 스레드에 누가 이 영상을 올렸길래 날짜 조작한 건 줄 알고 찾으러 왔다. 그런데 진짜였다” “인공지능(AI)으로 만든 영상인 줄 알았다” “놀라지 않을 수가 없다” “너무 멋지다” “굽지 않은 어깨와 공을 쳐 내는 협응능력이 대단하다” “유전자 분석이 필요하다” “머리숱이 정말 풍성하다” 등의 반응을 보였다.

1932년생인 이 총장은 실제보다 젊어 보이는 동안 외모로 매번 관심을 불러일으키고 있다. 이 총장이 ‘국내 최고 동안’으로 유명해진 것은 2023년 가천대 축제를 통해서다. 당시 이 총장은 가수 싸이의 공연을 앞두고 직접 무대에 올라 “우리는 가천 스타일”이라며 말춤을 선보였다. 이에 학생들도 “이길여”를 연호하며 크게 호응했고, 해당 영상은 온라인에서 큰 화제를 모았다.

#이길여#가천대#길병원#골프#시타#동안
이혜원 기자 hyewon@donga.com
