93세 이길녀 ‘풀스윙’ 영상에 감탄… “AI 딥페이크 아니에요”

이길여 가천대학교 총장이 자선 골프 대회에서 시타하는 모습이 화제다. 올해 93세인 이 총장은 나이가 무색하게 꼿꼿한 허리로 매끄러운 스윙 실력을 뽐냈다.
최근 가천대 길병원에서 운영하는 유튜브 채널 ‘길병원TV’에는 지난달 19일 이 총장이 경기 안산 더헤븐CC에서 열린 ‘제2회 가천심장병어린이돕기 자선 골프 대회’에서 시타하는 영상이 올라왔다.
이 총장은 짙은 분홍색 상의와 흰색 바지, 검은색 선캡 차림으로 등장했다. 그는 사회자의 “하나, 둘, 셋” 구호에 맞춰 스윙한 뒤 완벽한 피니쉬 자세를 보여줬다.
이 총장의 스윙에 행사 참석자들은 놀란 표정을 지으며 환호와 박수를 보냈다.
영상을 본 누리꾼들은 “소셜네트워크서비스(SNS) 스레드에 누가 이 영상을 올렸길래 날짜 조작한 건 줄 알고 찾으러 왔다. 그런데 진짜였다” “인공지능(AI)으로 만든 영상인 줄 알았다” “놀라지 않을 수가 없다” “너무 멋지다” “굽지 않은 어깨와 공을 쳐 내는 협응능력이 대단하다” “유전자 분석이 필요하다” “머리숱이 정말 풍성하다” 등의 반응을 보였다.
1932년생인 이 총장은 실제보다 젊어 보이는 동안 외모로 매번 관심을 불러일으키고 있다. 이 총장이 ‘국내 최고 동안’으로 유명해진 것은 2023년 가천대 축제를 통해서다. 당시 이 총장은 가수 싸이의 공연을 앞두고 직접 무대에 올라 “우리는 가천 스타일”이라며 말춤을 선보였다. 이에 학생들도 “이길여”를 연호하며 크게 호응했고, 해당 영상은 온라인에서 큰 화제를 모았다.
