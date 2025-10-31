동아일보

국왕의 호위군 점검, 실감나는 조선시대 ‘첩종’ 재현

30일 서울 종로구 경복궁 흥례문광장에서 열린 ‘첩종(疊鐘)’ 재현 행사를 하루 앞두고 연기자들이 사열 의식을 시연하고 있다. 첩종은 국왕이 비상사태에 대비해 호위군을 점검하던 조선시대 군사 의식으로, 국가유산청 궁능유적본부는 31일부터 다음 달 2일까지 극 형식으로 재현 행사를 진행한다.

#경복궁#흥례문광장#첩종#조선시대#군사 의식
신원건 기자 laputa@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
