“캄보디아 청년 살해 주범은 ‘강남 학원가 마약사건’ 총책의 공범”

정보위, 캄보디아 범죄 현황 보고받아
“한국인 1000∼2000명 조직 가담 추정
대부분은 피해자 아닌 범죄 피의자
살해 주범 체포 위해 추가 전담반 파견”
캄보디아 내 범죄조직에 가담한 한국인이 최대 2000명 수준이며 이들 대부분은 피해자가 아닌 범죄 조직에 가담한 피의자인 것으로 파악하고 있다고 22일 정보당국이 밝혔다.
이날 국회정보위원회 전체회의 이후 박선원 더불어민주당 의원은 “캄보디아 내 한국 식당 이용 현황 등을 고려할 때 범죄에 가담하고 있는 한국인은 약 1000~2000명가량으로 추정된다”며 “캄보디아 경찰청이 6~7월 검거한 전체 스캠범죄 피의자 3075명 중 한국인은 57명이며 더 늘어날 수 있다”고 밝혔다.
● “범죄 가담 추정 한국인 1000~2000명”
박 의원은 캄보디아 스캠 범죄조직은 과거 카지노에서 자금세탁을 하다가 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 이후 국경이 폐쇄되면서 캄보디아로 침투해 스캠범죄를 저지르고 있다고 했다. 박 의원은 “범죄단지는 프놈펜, 시아누크빌을 포함해 총 50여 곳이며 가담하고 있는 범죄 종사자는 약 20만 명으로 추산된다”며 “무기를 소지한 단체가 장악한 지역도 있고 경제특구에도 산재해있다”고 했다.
이어 “캄보디아 정부가 단속하는 데 어려움을 겪고 있고 국제공조도 상당한 차질 빚어지고 있다. 이 범죄 조직들은 2023년 캄보디아 국내총생산(GDP)의 절반 수준인 약 125억 달러에 해당하는 범죄수익 챙기고 있을 정도”라고 말했다.
국정원은 캄보디아 범죄로 인한 국내 피해를 줄이기 위해 미국, 일본, 캐나다 등과 합동대응 방안을 올초부터 협의했고 마약정보협력체를 통해 캄보디아와 스캠범죄 공동 대응 범위로 넓힐 계획이다. 국정원은 범죄조직에 대포통장을 건네면 조직이 통장에서 자금을 빼야 해 당사자를 억류하는 수법을 쓰고 있다며 각별한 주의를 당부했다.
● 韓 대학생 사망 주범 ‘2023년 강남 학원 마약’ 사건 총책의 공범
정보당국은 20대 한국인 청년 사망 사건의 주범이 ‘2023년 강남 학원가 마약’ 사건의 총책의 공범인 것으로 파악했다.
2년 전인 2023년 4월 3일 서울 강남구 대치동의 학원 밀집 지역에서는 범죄조직 인근 고등학생들에게 마약이 들어있는 음료수를 속여 마시게 한 사건이 벌어졌다. 이후 조직원들은 학생들이 마약을 흡입했다고 경찰에 신고한다며 협박했다. 피해 학생들은 “기억력, 집중력 강화에 좋은 음료 시음행사”라는 거짓말에 속아 이를 마셨다. 하지만 실제로는 필로폰과 엑스터시가 섞인 마약이 들어있는 음료수였다. 범인 일당은 해당 학생들로부터 부모 연락처를 받은 뒤 “당신의 자녀가 마약을 했다. 경찰에 신고하겠다”며 협박했다.
국정원은 강남학원 마약 사건의 총책을 캄보디아 현지서 체포했고 한국인 청년 사망 사건 주범을 추적하기 위해 캄보디아 당국과 공조하고 있다. 국정원은 주범 체포를 위해 추가 전담반을 현지로 파견했다.
캄보디아 최대 범죄조직으로 거론되는 프린스그룹에 대해선 미국과 영국이 제재를 시작했고 일본과 중국, 호주 등 정보수사기관도 현지 스캠 범죄자를 추적 중이다. 이성권 국민의힘 의원은 “현지서 구조된 자국인 스캠 범죄자가 귀국 뒤 범죄에 다시 가담하기 위해 재출국하는 부분을 배제할 수 없어 여권 무효화, 법무부 출국금지, 경찰청 인터폴 적색수배 등 차단방법을 마련할 예정이다”고 했다.
박 의원은 “(현지 범죄조직 가담한 한국인은) 대포통장 만들고부터 억류당하면서 보이스피싱에 가담해야 하고 더 많은 사람 불러들이게 되니 이것이 범죄란 점을 분명하게 인식해야 한다”고 강조했다.
