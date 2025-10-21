동아일보

공수처, ‘표적감사 의혹’ 최재해 감사원장 조사

  • 동아일보
코멘트

글자크기 설정

前권익위원장 특감 경위 캐물어

고위공직자범죄수사처(공수처)가 윤석열 정부 시절 감사원이 당시 국민권익위원장이었던 더불어민주당 전현희 의원을 표적 감사했다는 의혹과 관련해 18일 최재해 감사원장(사진)을 불러 조사했다.

공수처는 20일 “수사1부(부장검사 나창수)가 18일 최 원장을 불러 조사했다”고 밝혔다. 최 원장은 피의자 신분이다. 최 원장은 당시 문재인 정부에서 임명됐던 전 전 위원장의 사퇴를 압박하기 위해 위법하게 특별 감사했다는 의혹을 받는다. 공수처는 최 원장에게 감사원이 전 전 위원장 특별감사에 착수한 경위 전반에 대해 캐물은 것으로 전해졌다.

감사원은 2022년 7월 말부터 이듬해 6월까지 전 전 위원장을 상대로 특별감사를 진행한 뒤 ‘전 전 위원장이 세종청사에서 근무한 89일 중 83일 동안 오전 9시 이후에 출근했다’는 내용 등을 담은 감사 결과를 공개한 바 있다. 이에 민주당은 “감사원이 권익위를 표적감사하고 있다”며 2022년 8월 최 원장과 유병호 당시 사무총장을 직권남용 혐의 등으로 공수처에 고발했다.

공수처는 최 원장 등이 권익위 감사 결과보고서를 주심 감사위원의 열람 결재 없이 시행·공개한 혐의도 들여다보고 있는 것으로 전해졌다. 당시 주심 감사위원이 현재 내란특검 수사를 지휘하고 있는 조은석 특검이다. 해당 수사는 2023년 12월 유 전 사무총장을 조사한 뒤 2년 가까이 답보상태였지만 최 원장의 퇴임을 앞두고 수사에 속도를 내는 모양새다. 최 원장의 임기는 내달 12일까지다.

#공수처#윤석열 정부#표적 감사#최재해
송유근 기자 big@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스