유튜버 슈카 ‘盧 조롱 일베 로고’ 사용했다가 사과

구독자 361만 명을 보유한 경제 유튜브 채널 ‘슈카월드’가 인터넷 생방송 도중 노무현 전 대통령을 조롱하는 목적으로 합성된 세계보건기구(WHO) 로고 이미지를 사용했다가 논란이 일자 해당 부분을 편집하고 사과했다.
29일 온라인 커뮤니티 등에 따르면 슈카는 전날 유튜브 라이브 방송에서 도널드 트럼프 미국 행정부의 국제기구 탈퇴 사례를 설명하며 WHO 로고를 화면에 띄웠다. 그러나 이 이미지는 공식 로고가 아닌 노 전 대통령을 조롱하기 위해 그와 홍어 실루엣을 합성한 것으로, 온라인 커뮤니티 ‘일간베스트(일베)’에서 유포된 것으로 추정된다.
이 같은 지적이 제기되자 슈카월드 측은 해당 장면을 삭제했다. 이후 “금주 라이브 중 악의적으로 조작된 이미지가 송출되는 불미스러운 사고가 있었다”며 “이로 인해 불편을 드린점 사과드린다”고 밝혔다.
슈카월드 측은 “해당 이미지는 교묘하게 조작돼 있어 리서치 팀의 1차 검수와 저의 2차 검수 과정에서도 문제점을 발견하지 못했다”며 “앞으로는 검수 전담 직원을 둬 3단계의 검수 체계를 마련하고 더욱 철저히 확인하겠다”고 강조했다. 또 “사과의 마음을 담아 대한적십자사의 독립운동가 후손 돕기 캠페인에 3000만 원을 기부하도록 하겠다”고 덧붙였다.
앞서 슈카는 올해 7월 방송에서 동해가 ‘일본해’로 표기된 지도를 자료 화면으로 사용해 비판을 받은 바 있다. 당시 그는 “일본 측 자료를 사용하다 보니 실수로 100% 저의 잘못”이라며 “동해는 동해이며, 독도는 당연히 우리 땅“이라고 사과했다. 이때도 대한적십자사 독립운동가 후손 돕기 캠페인에 3000만 원을 기부한 바 있다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
