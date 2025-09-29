전장연 시위로 1호선 운행 차질…출근길 하행선 지연

전국장애인차별철폐연대(전장연)가 29일 오전 출근길 서울 지하철 1호선에서 탑승 시위를 벌여 1호선 운행에 차질이 빚어졌다.
전장연은 이날 오전 8시 9분경부터 1호선 남영역 하행선에서 ‘64차 출근길 지하철 탑니다’ 시위를 벌였다. 전동 휠체어를 탄 10여 명이 1호선 서동탄행 열차에 탑승해 시위에 참가했고, 용산역을 거쳐 노량진역에 도착해 해산했다.
이들은 ‘장애인도 이동하고 교육받고 노동하며 감옥 같은 집단 수용시설이 아닌 지역에서 함께 살아갈 시민의 권리를 2026년 예산으로 보장하라’고 적힌 팻말을 매고 구호를 외쳤다. 시위 과정에서 전장연 활동가와 코레일 관계자 간의 실랑이가 벌어지기도 했다.
이에 1호선 일부 구간이 정체되며 시민들의 출근길에 차질이 빚어졌다. 전장연이 오전 8시 9분경 남영역에서 탑승한 하행선 열차는 오전 8시 26분에 출발했고, 곧이어 용산역에서 하차하고 다시 승차하는 과정에서 오전 8시 32분부터 오전 8시 51분까지 운행이 또 지연됐다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
