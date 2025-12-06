野 “李정부 ‘김대중’ 인사”… 與선 “김남국과 돌 맞겠다”

野 “형-누나 年3억 일자리 챙겨
9년째 공석 특별감찰관 임명을”
與 “형-누나는 민주당 언어 풍토”
개혁신당 이준석 대표가 “현지 누나(김현지 대통령제1부속실장)한테 추천할게요”라는 인사 청탁 메시지 논란과 관련해 이재명 정부 인사를 ‘김·대·중(김현지·대장동·중앙대) 인사’라고 비판했다.
이 대표는 5일 소셜네트워크서비스(SNS)에 “기존의 대장동 변호사 계열 인사와 김 비서관 사태로 추가로 드러난 이번 이재명 정부의 인사 메커니즘의 특징은 딱 세 가지”라며 “김현지 통해서, 대장동 변호사, 중앙대 끼리끼리”라고 지적했다. 이번 인사 청탁 문자 파동을 김대중 전 대통령 이름에 빗댄 것. 앞서 대통령실은 민주당 문진석 원내운영수석부대표가 국회 본회의장에서 중앙대 후배인 김남국 전 대통령디지털소통비서관에게 민간 협회장 인사 청탁 문자를 보내 파장이 일자 4일 김 비서관의 사의를 수용했다.
국민의힘 장동혁 대표는 “청년들은 일자리가 없어서 좌절하고 있는데, 이 정권의 형과 누나들은 연봉 3억 원짜리 일자리를 자기들끼리 챙기고 있다”고 비판했다. 송언석 원내대표는 “김 비서관만 꼬리 자르기식 사표를 냈고, 김 실장은 여전히 존엄의 위치를 유지하고 있다”며 “김 비서관의 죄는 아마도 청탁을 전달한 죄가 아니라 존엄한 이름을 함부로 거론한 죄”라고 꼬집었다.
9년째 공석인 특별감찰관을 임명하라는 요구도 거세지고 있다. 한동훈 전 대표는 “(윤석열 정부와) 똑같이 되기 싫으면 즉시 특별감찰관을 임명하라”며 “‘V0’ 김현지를 버리라. 그러지 않으면 단언컨대 이 정권 끝까지 못 간다”고 했다. 주진우 의원도 “이 대통령이 국민 앞에 다짐한 대로 특별감찰관을 즉시 임명하라”고 밝혔다.
반면 민주당은 김 비서관을 두둔하며 야당이 요구하고 있는 특별감찰관 임명 요구에도 거리를 뒀다. 박지원 의원은 “정치권에서 형, 형님, 누나, 누님이라고 부르는 것은 선배 동료들을 살갑게 부르는 민주당의 일종의 언어 풍토”라고 했다. 김 전 비서관이 김 부속실장을 ‘현지 누나’라고 부른 것을 옹호한 것. 강득구 의원은 김 전 비서관에 대해 “세상이 그에게 돌을 던진다면 저도 함께 맞겠다”며 지원사격에 나섰다.
민주당은 야권의 특별감찰관 임명 요구에 대해서도 “우선순위가 아니다”는 입장이다. 이 대통령은 7월 3일 국회에 특별감찰관 추천을 요청하도록 했다고 밝힌 바 있다. 하지만 핵심 당직을 맡고 있는 한 민주당 관계자는 “사법개혁 등 연내 처리해야 할 입법이 많은 상황에서 특별감찰관 논의는 당장은 어려울 것”이라며 “야당이 원하는 대로 끌려갈 수만도 없기에 시간을 두고 적절한 시점에 논의를 이어갈 것”이라고 설명했다.
댓글 0