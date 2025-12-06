손정의 “인간 두뇌의 1만배 ASI 시대엔 인류가 금붕어 될것”

[李대통령-손정의 AI 협력]
李대통령에 “첫째, 둘째, 셋째도 ASI
AI와 조화롭게 살아갈 고민해야”
李 “AI, 상하수도처럼 인프라로 활용”

이재명 대통령이 5일 서울 용산 대통령실청사에서 손정의 소프트뱅크 회장을 접견하고 있다. 2025.12.5. 대통령실사진기자단
손정의 일본 소프트뱅크그룹 회장은 5일 이재명 대통령을 만나 “첫째, 둘째, 셋째도 ASI(Artificial Super Intelligence·초지능 AI)에 역량을 집중하라”고 조언했다.

손 회장은 이날 면담 모두발언에서 “김대중 전 대통령과 만났을 때는 브로드밴드를, 문재인 전 대통령과 만났을 때는 인공지능(AI)을 강조드렸다”면서 이같이 말했다. 이어 “제가 정의하는 ASI는 인간의 두뇌보다 1만 배나 더 뛰어난 AI를 의미한다”면서 “이제는 인류가 금붕어가 되고 AI가 인간이 되는 그런 모습이 펼쳐질 것”이라고 했다.

또 “이제는 우리가 AI를 통제하고, 가르치고, 관리하려는 생각에서 벗어나 새로운 사고방식을 통해 AI와 조화롭게 살아가고, 어떻게 하면 동기화할 수 있는지 고민해야 할 때”라고 했다.

다만 손 회장은 “AI는 너무나 똑똑할 것이기 때문에 더 친절하고 사람들을 더욱 행복하게 해줄 것이라고 생각한다”면서 “우리가 집에 있는 강아지를 죽이려 하지 않는 것처럼 우리 역시도 AI와 함께 행복하게 살아갈 수 있다고 생각한다”고 말했다. 이에 이 대통령은 “가끔 사나운 개가 있어서 걱정된다”고 농담을 던진 뒤 노벨문학상을 ASI가 석권하는 상황이 올지에 대해 질문하기도 했다. 손 회장은 “그렇게 될 수 있을 거라고 생각한다”고 했다.

이 대통령은 이날 면담에서 AI 기본사회를 강조했다. 이 대통령은 “AI가 가진 엄청난 역량 때문에 마치 상수도나 하수도, 도로처럼 모든 국민, 국가들이 함께 누리는 초보적인 인프라로 활용할 수 있다고 믿는다”면서 “AI 기본사회라고 하는 개념으로 대한민국 내에서 모든 국민, 모든 기업, 모든 집단이 AI를 최소한 기본적으로 활용할 수 있는 그런 사회로 만들어 보려고 한다”고 말했다.

신규진 기자 newjin@donga.com
댓글 0

