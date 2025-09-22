‘실탄 불법 유통 사건’은 李 대통령 암살설 기획수사?…“사실무근”

경찰, 사격선수용 실탄·사제 총 불법 유통 일당 3명 구속
진종오 “이재명 대통령 암살 관련 기획수사 아니냐” 의혹 제기하기도
사격선수용 실탄과 사제 총을 무더기로 시중에 불법 유통한 일당 일부가 경찰에 검거돼 수사받고 있다. 이재명 대통령 암살설 관련 기획수사라는 주장이 제기됐으나 경찰은 ‘사실무근’이라면서 “첩보를 입수해 수사 중인 사건”이라고 밝혔다.
22일 국민의힘 진종오 국회의원(비례대표)은 국회 소통관에서 기자회견을 열고 “경찰이 이재명 대통령 암살 및 저격설 관련 기획수사를 진행했고 그 과정에서 불법 총기 제작에 가담한 이들과 구매자들이 검거됐다”며 “정부가 이를 은폐하고 있다”고 주장했다.
그러나 경찰은 이미 올 초 첩보를 입수해 수사를 해온 사건이며, ‘이 대통령 암살 관련 기획수사’는 전혀 아니라고 일축했다.
경기북부경찰청 형사기동대는 사격선수용 22구경 실탄과 사제 총을 시중에 불법 유통한 일당 중 3명을 검거해 구속 수사하고 있다.
경찰은 지난달 A 씨를 총포·도검·화약류 등 안전관리법 위반 혐의 등으로 구속하는 등 총 3명을 구속한 상태로 수사를 진행 중이다.
올 초 경찰은 “멧돼지 등 유해조수를 사냥할 때 불법으로 유통된 실탄을 사용하는 사람이 있다”는 첩보를 입수하고 수사에 착수한 상태다.
경찰은 검거한 이들의 실탄과 사제 총을 압수했으며 공범들에 대해 수사를 확대하고 있다.
경찰은 ‘전 사격 국가대표 감독이 연루된 것 아니냐’는 설에 대해서는 확인 중이라고 덧붙였다.
이와 관련 올림픽 금메달리스트 출신 진종오 국민의힘 비례대표 의원은 이날 “사격 경기용 실탄 2만여 발과 사제 총 100여 정이 시중에 불법 유통된 정황이 포착됐는데 정부가 이를 은폐했다”고 주장했다.
진 의원은 “유출된 22구경 경기용 실탄은 소구경·저반동 탄약이지만 머리, 목, 심장과 같은 주요 부위에 맞으면 사망에 이를 수 있는 살상용 총알”이라며 “군부대 중대 단위가 무장하고도 남을 분량이 시중에 흘러 들어갔다는 사실은 국민 안전을 직접적으로 위협하는 중차대한 사안”이라고 말했다.
이어 “APEC 정상회의를 앞두고 국가 이미지가 실추될까 두려워 알리지 않고 있는 것인지”, “지금의 대한민국은 소위 특검 정국으로 특검이 조사하는 일거수일투족에 대해서는 국민께 알리고 있지만 국민의 생명과 직결된 실탄 2만여 발과 사제총 100여정이 어디로 유통됐는지, 국민이 알아야 할 중차대한 사안에 대해서는 국민은 뒤로 한 채 밀실 수사를 하고 있다”고 주장하기도 했다.
진 의원은 “경찰 수사 과정에서 드러난 불법 거래된 경기용 실탄의 정확한 수량과 행방을 즉각 공개할 것, 사격연맹과 대한체육회, 문화체육관광부 등 관계 기관에 대한 전방위 조사를 시작할 것” 등을 요구했다.
