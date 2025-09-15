주차 풀린 차량 내리막 돌진…70대 부부 덮쳐 남편 숨져

울산 울주군에서 경사로에 주차된 차량이 미끄러져 내려가 행인을 덮쳐 1명이 숨지고 2명이 다쳤다.
15일 울주경찰서 등에 따르면 전날 낮 12시경 울주군 청량읍 율리의 한 경사로에 세워져 있던 승용차가 약 100m 아래로 미끄러졌다.
당시 상황이 담긴 영상을 보면 70대 여성 A 씨가 차량을 주차하고 내린 지 얼마 지나지 않아 해당 차량이 서서히 뒤로 움직인다.
이 차량은 인근을 지나는 다른 차들을 아슬아슬 비껴가더니 내리막길 아래로 미끄러진다. 뒤돌아 있던 A 씨가 뒤늦게 상황을 알아차리고 차를 쫓아가 보지만 이미 늦은 상태였다.
차량은 곧이어 노점상을 둘러보던 행인들을 덮쳤다. 당시 차량은 울타리를 뚫고 옆에 있는 밭으로 튕겨 나갈 정도로 속도가 붙은 상태였다.
이 사고로 70대 부부 중 남편이 숨지고 아내는 크게 다쳤다. 노점상인 1명도 다쳤는데 생명엔 지장이 없는 상태다.
경찰은 A 씨가 주차 브레이크를 제대로 채우지 않은 것으로 보고 그를 교통사고처리 특례법상 치사 혐의로 불구속 입건해 조사 중이다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
