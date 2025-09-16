사랑의달팽이, ‘두산건설 위브 골프단’ 1000만 원 기부

청각장애인을 지원하는 사단법인 사랑의달팽이(회장 이행희)에 ‘두산건설 위브 골프단’이 1000만 원을 기부했다. 이번 기부는 두산건설 위브 골프단의 김민솔, 박혜준, 유현주, 박결, 유효주, 이율린, 임희정 선수가 개그맨 김은우(사랑의달팽이 홍보대사)의 ‘아이러브골프TV’를 통해 청각장애 아동을 위한 인공 달팽이관(와우) 수술비 마련 스크린골프 경기에 재능 기부로 참여하면서 마련됐다.
지난달 KPGA 투어 BC카드·한경 레이디스컵에서 생애 첫 우승을 차지한 김민솔은 9월 9일 ‘귀의 날’을 기념해 지난 8일 골프단 단장 오세욱 상무와 함께 사랑의달팽이 사무국을 방문해 기부금 전달식도 가졌다. 이번 기부금은 청각장애 아동의 인공와우 수술 지원에 사용될 예정이다. 오 상무는 “두산건설은 시각장애인 등 여러 소외계층을 위해 꾸준히 기부해왰다”며 “이번 기회를 통해 청각장애인에게도 꾸준히 관심을 갖고 지원하겠다”고 밝혔다.
사랑의달팽이는 2000년 청각장애 아동 2명에게 인공와우 수술을 지원한 것을 시작으로 매년 소외된 청각장애인들에게 인공와우 수술과 보청기를 지원하고 있다. 지난해까지 2524건의 인공와우 수술과 4761건의 보청기 지원을 했다. 올해는 인공와우 수술 및 외부 장치 교체 470건, 보청기 350건 지원을 진행하고 있다. 귀의 날인 9월 9일을 상징해 누적 후원금 9900만 원 이상 후원자로 구성된 ‘소울리더’를 운영하고 있으며 매월 10만 원 이상 정기 후원 또는 500만 원 이상 일시 후원자로 구성된 ‘소울클럽’을 지난해 론칭해 운영하고 있다.
