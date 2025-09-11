[중부판/캠퍼스 소식]국립강릉원주대 外

O…국립강릉원주대(총장 박덕영) 중앙도서관은 ‘2025년 지역 예술작가 초대전’의 두 번째 전시로 남인희 조형전 ‘흐르는 돌’을 8∼26일 1층 갤러리존 및 다면영상실에서 연다. 이번 전시는 ‘돌’을 매개로 바닷속 바위, 현실과 환상, 기억과 경험이 교차하는 예술적 공간을 탐구한다. 전시 기간 QR코드나 도서관 소셜네트워크서비스(SNS) 링크를 통해 소감을 남긴 관람객 가운데 50명을 추첨해 소정의 기념품을 제공한다.
O…배재대(총장 김욱)는 ‘청년 고용과 지역 정주를 위한 실행 전략 포럼’과 ‘미래 직업 진로 체험 박람회’를 연다고 10일 밝혔다. 18일 배재대 21세기관에서 열리는 포럼은 청년의 지역 내 정착과 일자리 확대를 위해 고용노동부의 청년 정책을 홍보하고 협력 기반의 강화를 위해 마련됐다. 미래 직업을 체험할 수 있는 공간과 퍼스널 컬러, 인공지능 모의 면접 등도 진행된다.
O…한국교원대(총장 차우규)는 10일 도서관에서 ‘2025 전자정보박람회’를 열었다. 국내외 학술 데이터베이스(DB) 활용법과 최신 연구 동향 파악 방법, 효율적인 논문 검색 전략 등 다양한 프로그램이 진행됐다. 이 박람회는 대학 구성원의 연구 및 학습 활동에 필수적인 학술 DB에 대한 이해와 활용 능력 향상을 목표로 기획됐다.
O…한국기술교육대(총장 유길상)는 천안 제2캠퍼스 대강당에서 ‘다담 EMBA 최고경영자과정 제40기 입교식’을 개최했다고 10일 밝혔다. 입교자는 총 14명으로, 이들은 1년(28주) 동안 매주 목요일 저녁 최고경영자(CEO)로서 기업 경영에 필요한 최근 경영 트렌드와 첨단 기술 변화, 조직관리, 리더십 등 다양한 분야의 강좌를 듣게 된다. 다담 EMBA 최고경영자과정은 올해 20주년을 맞아 다양한 기념행사를 추진하며 동문 화합은 물론 지역사회의 발전을 도모할 계획이다.
