올해 수능 ‘사탐런’ 현상 심화…“2개 다 사탐” 61%

11월 13일 실시되는 2026학년도 대학수학능력시험(수능) 지원자 수가 지난해보다 3만 명 넘게 증가한 것으로 나타났다. ‘사탐런’ 현상으로 인해 사회탐구 지원자는 지난해 대비 증가한 61.0%(32만4405명)로 집계됐다.
한국교육과정평가원이 8일 발표한 ‘2026학년도 대학수학능력시험 응시원서 접수 결과’에 따르면 올 수능에 지난해보다 총 3만1504명 증가한 55만4174명이 지원한 것으로 나타났다. 지난해 대비 재학생은 3만1120명 늘고, 졸업생은 1862명 줄었다.
탐구 영역에서 두 과목 모두 사회탐구를 선택한 지원자는 61.0%(32만4405명)으로 지난해 51.8%(26만1508명)에서 9.2%포인트 증가했다. 사회탐구 1개, 과학탐구 1개 과목을 선택한 지원자 수도 16.3%(8만6854명)로, 지난해 10.3%(5만2195명)에서 늘었다. 기존에 과학탐구 과목을 선택했거나 자연계열인 수험생이 공부량이 상대적으로 적은 사회탐구를 선택해 고득점을 노리는 소위 ‘사탐런’ 현상이 심화했기 때문인 것으로 보인다. 과학탐구 지원자는 22.7%(12만692명)에 그쳐 지난해 37.9%(19만1034명)에서 감소했다.
수험생은 사회탐구 영역에서는 사회·문화를, 과학탐구에서는 지구과학Ⅰ을 가장 많이 선택했다. 사회·과학탐구 영역 지원자 중 49.4%(26만3047명)가 사회·문화를, 21.7%(11만5435명)가 지구과학Ⅰ을 선택했다.
한편, 전체 접수 인원의 90.4%(50만1234명)가 올해부터 도입된 수능 응시원서 온라인 사전 입력 시스템을 이용한 것으로 나타났다. 재학생의 98.3%(36만5736명), 졸업생의 74.3%(13만5498명)가 해당 시스템을 이용해 응시 정보를 사전 입력했다.
