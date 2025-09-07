‘시간당 152mm’ 올해 최대 폭우 쏟아진 군산…전북 피해 잇따라

전북 서·중부지역을 중심으로 290㎜가 넘는 기록적 폭우가 쏟아지면서 군산과 익산, 김제를 비롯한 여러 지역에서 도로가 통제되고 상가·주택이 침수돼 주민들이 대피하는 등 피해가 잇따르고 있다.
7일 전주기상지청에 따르면 이날 오전 1시부터 한 시간동안 군산 내흥동에 152.2㎜이상의 비가 쏟아졌다. 올해 들어 시간당 최고 강수량이다.
오전 7시 기준 군산에는 평균 149㎜, 누적 294㎜가량의 비가 내렸다. 나포면이 284㎜로 가장 많았고 성산면 270㎜, 소룡동 251㎜, 나운·흥남동 237㎜, 대야면 236㎜ 등 곳곳에서 시간당 150㎜ 안팎의 집중호우가 기록됐다.
익산 함라는 254.5㎜, 전주 완산은 189㎜, 김제 180㎜, 완주 구이 164.5㎜, 진안 130㎜, 순창 118.5㎜ 등 도내 전역에서 폭우가 이어졌다.
이로 인해 군산 연안사거리, 남북로사거리, 극동주유소, 경포초 사거리 등 도로 12곳이 통제됐고, 문화·구암동 등 시내 다수 지역에선 도로 89곳, 주택 19곳, 상가 61곳이 침수됐다. 군산에서는 상가 26동이 물에 잠겼고, 익산에서는 주택 4곳이 침수됐다. 김제 5개 읍면에서는 통신이 두절됐다가 긴급 복구되기도 했다.
하천 수위가 오르면서 전주 미산교, 완주 제2소양교·용봉교 등지에는 홍수주의보가 내려졌다. 산림청은 전북 전역에 산사태 위기 경보를 발령했다. 김제에서는 산사태 우려로 주민 12명이 마을회관으로 대피했으며, 군산과 전주 등에서도 17명이 집을 떠나야 했다.
전북소방본부에는 이날 오전 6시까지 199건의 신고가 접수됐다. 주택 침수 47건, 건물 침수 33건, 도로 침수 28건이 주를 이뤘다. 경찰은 도내 27개 구간을 통제하고 112신고 398건을 처리했다.
현재 전북 전역에는 호우특보가 발효 중이다. 이날 오전 8시 10분 기준 정읍·순창·임실·진안 등 4개 시·군에 호우경보, 군산·익산·김제·전주·완주·부안·고창·남원·장수·무주 등 10개 시·군에는 호우주의보가 발령됐다.
전북도는 재난안전대책본부 3단계를 가동하고, 도지사를 포함한 공무원·경찰·소방 등 4000여 명을 비상 근무에 투입해 피해 집계와 복구에 나서고 있다.
한편, 이번 비는 이날 오후까지 계속될 전망이다. 기상청은 이날 오후까지 전북에 50~70㎜의 비가 추가로 내릴 것으로 전망했다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
