악취 풍기는 하수처리장 ‘친환경 공원’으로 바꾼다

2032년 준공 목표 승기하수처리장 지하화
한때 기준치 6배를 초과하는 악취 때문에 인천시민에게 고통을 줬던 인천 승기하수처리장이 친환경 공원으로 탈바꿈한다. 하수처리장을 지하화하고 친환경 공원을 조성하는 현대화 사업이 본격적으로 추진된다.
악취 줄이고 에너지-탄소 배출 저감
31일 인천시에 따르면 승기하수처리장 현대화 사업은 동춘동 22만 ㎡(약 6만6500평) 부지에 3997억 원을 투입해 하수처리장을 지하화하고 지상은 주민들이 즐겨 찾는 공원으로 조성하는 초대형 친환경 사업이다. 공사 기간은 착공 후 77개월로 2032년 준공을 목표로 한다.
시는 이 사업을 위해 연수구 동춘동 승기하수처리장 현대화 사업 설계 심의계획 설명회를 열고 입찰 설계 평가를 시작했다. 설계심의분과 소위원회 구성, 기술 검토회의 등을 거쳐 이달 설계심의 절차에 들어가는 등 건설기술 심의를 마칠 계획이다.
시는 이번 현대화 사업을 통해 하수처리 과정에서 발생할 수 있는 악취와 소음을 획기적으로 줄이고, 친환경 설비를 갖춰 에너지 절감과 탄소 배출을 크게 줄일 수 있을 것으로 기대했다.
유정복 인천시장은 “승기공공하수처리시설 현대화 사업은 단순한 낡은 시설 보수를 넘어, 환경친화적이고 안전한 미래형 도시 기반 시설을 구축하는 상징적인 사업”이라며 “인천시민이 쾌적하고 안전한 생활 환경을 누릴 수 있도록 힘쓰겠다”고 말했다.
