女 중고생, 주말엔 하루 7시간 스마트폰

‘하루 1시간 이상 운동’ 8.5% 그쳐
한국 여자 중고교생은 주말에 하루 평균 스마트폰을 7시간가량, 남학생은 6시간 넘게 사용하는 것으로 나타났다. 주중에도 4시간 넘게 쓰는 것으로 조사됐다. 취침 시간, 학교 수업 시간 정도를 빼면 사실상 하루 절반가량 스마트폰을 쥐고 있는 셈이다.
반면 하루 1시간 이상 운동을 하는 비율은 여학생 기준 10명 중 1명도 되지 않았다. 스마트폰 사용량은 길어지고 운동량은 줄어드는 생활 습관 변화가 지속되고 있다.
4일 질병관리청의 2025년 청소년 건강 행태 조사에 따르면 주말 하루 스마트폰 사용 시간은 남학생 363.3분(6시간 3분), 여학생 424분(7시간 4분)으로 나타났다. 특히 여학생의 주말 하루 스마트폰 사용 시간이 1년 전보다 17.5분 증가했다. 주말 이틀에만 스마트폰을 하는 데 14시간가량 쓰는 셈이다.
주중 하루 스마트폰 사용 시간은 남학생이 253.9분(약 4시간 14분), 여학생 293.2분(약 4시간 53분)이었다. 학교 수업 시간에 스마트폰을 잘 안 쓴다는 점을 고려하면 자유시간에 주말보다 주중에 스마트폰을 덜 쓴다고 보긴 어렵다.
청소년이 스마트폰으로 많이 하는 건 인스타그램 등 소셜네트워크서비스(SNS) 이용, 유튜브 등 동영상 시청이다. 과학기술정보통신부에서 지난해 실시한 스마트폰 과의존 실태조사에 따르면 10∼19세 청소년은 영화·TV·동영상, 메신저, 게임의 순으로 많이 이용하는 것으로 조사됐다.
신체 활동은 줄어들었다. 하루 1시간, 주 5일 이상 신체 활동을 한 비율은 남학생 24.4%, 여학생 8.5%로 전년보다 각각 0.6%포인트, 0.4%포인트 감소했다. 신체 활동 실천율은 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 시기인 2020년 사회적 거리 두기 등으로 최저치를 기록한 뒤 점차 증가 추세였으나 5년 만에 다시 줄었다.
주 3일 이상 근력강화운동을 한 비율은 남학생 37.7%, 여학생 10.3%였다. 여학생 10명 중 9명은 운동을 제대로 하지 않는 셈이다. 흡연율은 남학생 5.4%, 여학생 2.8%, 음주율은 남학생 9.8%, 여학생 6.1%로 각각 지난해보다 조금 줄었다. 예전보다 흡연, 음주를 멀리하는 사회적 분위기에 10대도 영향을 받은 것으로 보인다.
