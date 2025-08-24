‘한국어 전공’ 일본 대학생들 만난 김혜경 여사[청계천 옆 사진관]

이재명 대통령의 부인 김혜경 여사가 24일(현지시간) 일본 도쿄 메지로대학교 한국어학과를 방문해 학생들과 간담회를 갖고 “여러분은 문화와 언어의 힘으로 한국과 일본 청년이 하나 되는 기적을 만들어가고 있는 주인공”이라고 격려했다.
김 여사는 이날 오전 메지로대 본관 5층 오벌룸에서 열린 행사에 참석해 한국어학과 재학생·졸업생, 교수진 등 20여 명과 만났다. 행사 전에는 ‘MEJIRO, 한일 교류의 발자취’, ‘한복 그리고 배움’ 등 전시물과 한국어 교재, 홍보 영상 등을 둘러보며 관심을 보였다.
한국어학과 3학년 학생 애표 야마모토 리오는 “한국을 좋아해 한국어를 열심히 공부하고 울산대학교 유학 경험을 통해 따뜻한 한국인들을 만났다”며 “한일 관계에 반딧불이가 되어 빛날 수 있도록 노력하겠다”고 다짐했다.
김 여사는 “제가 사실은 이런 모임을 가면 원고 없이 그냥 인사를 한다. 그런데 여러분을 뵈니까 대통령님께서 이렇게 정리해서 잘 전달할 수 있게 읽으라고 그러더라. 그럼 제가 읽는 걸로 인사 말씀을 대신하겠다”며 인사말을 시작했다.
우선 김 여사는 “여러분을 만나 뵙게 돼 반갑고, 따뜻한 환대에 감사드린다”며 “메지로대 한국어학과가 개설 20주년을 맞아 일본 최초의 한국학부 설립을 추진한다니 큰 기대가 된다”고 밝혔다. 이어 “최근 일본 청년들 사이에서 K팝, K드라마를 넘어 음식·패션·뷰티 등 K-라이프스타일에 대한 관심이 높아지고 있다”며 “그 관심이 한국어로 이어지고 있다는 점이 매우 반갑다”고 말했다.
또 김 여사는 “한국어 학습은 단순히 언어 습득이 아니라 한국 문화와 한국인의 정체성을 이해하는 과정”이라며 “양국 청년들이 공통의 언어를 매개로 마음을 열고 교류와 협력을 넓혀가는 것은 한일 관계 발전에 중요한 토대가 될 것”이라고 강조했다.