“전공의 사직에도 ‘초과사망자’ 없었다…불필요한 의료 줄어”

김진환·김새롬 교수 논문…“지난해 사망률, 2019~2023년 예상범위 내”

“불필요한 의료 개입 감소해 의료 관련 합병증 줄어”

지난달 18일 이날 서울시내 한 대학병원에서 의료진이 이동하는 모습. /뉴스1 ⓒ News1

3일 김진환 서울대 보건환경연구소 교수가 발표한 ‘2024년 전공의 파업이 사망률에 미친 영향’(The Impact of a Medical Residents‘ Walkout on Mortality Rates in South Korea, 2024)(김새롬 인제대 예방의학교실 교수 공저)에 따르면 지난해 3~12월 사망률(인구 10만 명당 577.4명) 및 연령 표준화 사망률(여성 약 650명, 남성 약 750명)은 전공의 파업 이전 수준과 유사한 것으로 나타났다.초과사망은 일정 기간 통상 수준을 초과해 발생하는 사망을 의미하는데, 코로나19 영향을 통제한 초과사망자 수는 -2831명에서 -1만 1989명으로 조사됐다. 통상 사망자수가 2831명에서 1만 1989명 적었다는 의미다.전공의 사직이 전체적 사망률에 미친 영향이 크지 않은 이유로 의료 서비스의 부정적 영향이 상쇄됐다는 점을 꼽았다. 의료 서비스 접근성이 줄어 일부 환자는 건강이 악화할 수 있지만 반대로 불필요한 의료 개입이 감소해 의료 관련 합병증이 줄어들 수 있다는 것이다. 김 교수는 비(非)ST 분절 상승 심근경색 환자의 치료가 학회 기간 중단됐을 때, 오히려 사망률이 감소하는 현상이 관찰됐다는 미국 연구 결과를 예로 들기도 했다.김 교수는 다만 ”일부 취약계층에선 의료 접근성 저하로 사망률이 증가했을 가능성이 있지만 경제적으로 여유로운 계층에선 불필요한 의료 이용이 줄어 건강이 개선됐을 수 있다“며 ”사망 원인과 사회경제적 격차 분석이 포함되지 않아 후속 연구가 필요하다“고 강조했다.

아울러 ”이번 연구 결과만으로 의료 서비스의 질적 저하를 간과해선 안 된다“고 덧붙였다.