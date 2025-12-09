의정 갈등 딛고 제주 응급의료 ‘업그레이드’

작년 2월 응급의료지원단 운영해
응급실 뺑뺑이 대비 ‘핫라인 구축’
전문의 확보 위해 당직 수당 신설
지방정부 최우수 정책 선정되기도
올해 1월 26일 오후 2시, 제주시의 한 사우나에서 80대 남성이 쓰러졌다는 신고가 접수됐다. 현장에 도착한 구급대원은 환자가 통증에만 반응할 정도로 의식이 심하게 저하돼 있고 산소포화도 역시 현저히 떨어진 상태임을 확인했다. 전형적인 심뇌혈관질환 증상이었다. 구급대는 인근 병원으로 환자를 옮기려 했으나 병원 측은 장비와 배후 진료과 부재 등을 이유로 이송을 거부했다. 이를 확인한 제주응급의료지원단은 즉시 다른 병원을 섭외해 구급대에 전달했고, 환자는 적기에 이송돼 응급처치와 입원 치료를 받은 뒤 건강을 회복해 퇴원했다.
이틀 뒤인 1월 28일 오전 7시에는 제주시에서 50대 남성이 가슴 통증을 호소한다는 신고가 접수됐다. 구급대원이 도착했을 때 신고자는 이미 심정지 상태였다. 구급대는 심폐소생술을 시행해 가까스로 심장 박동을 회복시켰지만, 이송하려던 의료기관의 중환자실 병상이 모두 차 있어 즉각적인 이송이 어려웠다. 의료지원단은 다시 한 번 치료 가능 병원을 긴급 섭외했고, 해당 남성은 새로 연결된 병원에서 심근경색 시술을 받은 뒤 회복할 수 있었다.
의정 갈등으로 ‘의료 대란’ 우려가 커지던 지난해 2월, 제주도는 ‘제주응급의료지원단’ 운영을 시작했다. 제주 지역은 섬이라는 지리적 특성으로 의료자원이 부족한 데다 지역 간 의료격차도 존재해 의료 공백 발생 시 피해가 클 수 있다.
지원단이 가장 집중한 과제는 ‘응급실 뺑뺑이’ 차단이었다. 응급실 수가 적은 데다 전공의 이탈까지 겹치면 적시에 치료를 받지 못하는 환자가 대거 발생할 수 있기 때문이다. 지원단은 40여 개 중증 응급질환에 대한 도내 치료 가능 여부를 매월 조사해 구급대에 공유하고, 이송 거부가 발생할 경우 적정 병원을 직접 섭외할 수 있는 ‘제주형 24시간 이송·전원 핫라인’을 구축했다.
또한 제주대학교병원을 거점지역응급의료센터로 지정해 중증 응급환자 전용 병상 16개를 운영하고 있다. 전문의가 부족한 흉부·복부 대동맥 질환, 영유아 기관지 내시경, 응급 혈관중재술, 위장관 내시경 등 5개 중증 질환에 대해서는 월 20일 이상 당직 체계가 유지될 수 있도록 수당을 지급해 대응력을 강화했다.
지난해 지원단은 핫라인을 통해 총 3959건의 병원 선정 지원을 했고, 이 중 실제 병원 수용까지 이뤄진 2069명 가운데 87.8%가 중증 응급환자였다. 이들은 우선 배정을 통해 적기에 치료를 받을 수 있었다. 올해도 10월 기준 3547건의 핫라인이 가동됐다.
제주도는 지역 간 의료격차 해소를 위해 6월 16일 제주국제공항에 닥터헬기 격납고를 설치해 응급의료 접근성을 높였다.
이러한 성과에 힘입어 제주도의 응급의료 체계는 이달 4일 더불어민주당 참좋은지방정부위원회가 주최한 ‘2025 지방정부 우수정책·지방의회 우수조례 경진대회’에서 광역단체 부문 최우수 정책으로 선정됐다.
조상범 제주도 안전건강실장은 “지역완결형 응급의료 체계 구축은 소방과 응급의료기관 등 관계기관의 적극적인 협력 없이는 불가능했다”며 “앞으로도 지역 내 협력을 바탕으로 응급의료서비스의 질을 지속적으로 높여 도민과 관광객 모두가 안전하고 건강한 제주를 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.
