성남수정경찰서 전경. (경기남부경찰청 제공) ⓒ News1

경기 성남수정경찰서는 살인미수 혐의로 60대 남성 A 씨를 형사 입건했다고 3일 밝혔다.경찰에 따르면 A 씨는 지난달 31일 성남시 수정구 소재 친구 B 씨(60대) 주거지에서 지인 C 씨(60대)에게 흉기를 휘둘러 다치게 한 혐의다.C 씨는 목 부위를 크게 다쳐 인근 병원으로 옮겨져 치료받았다. B 씨 신고를 받고 출동한 경찰은 현장에서 A 씨를 현행범 체포했다.그런데 체포 당시 A 씨 역시 목과 복부 등에 자상을 입은 상태였던 것으로 나타났다. A 씨와 C 씨 모두 생명에 지장은 없는 것으로 전해졌다.C 씨는 경찰 조사에서 “A 씨가 범행한 후 흉기를 빼앗았으나 다른 흉기로 또 다시 위협해 최초 범행에 이용된 흉기만 들고 도망쳐 나왔다”는 취지로 진술한 것으로 알려졌다.경찰 관계자는 “아직 A 씨가 스스로 자해했는지, C 씨가 A 씨에게 흉기를 휘둘렀는지 등 여부는 확인되지 않았다”며 “A 씨 상태가 호전되는 대로 조사에 나설 계획”이라고 설명했다.(성남=뉴스1)