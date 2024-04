GO! GO! GO! 캠페인 봉사활동 현장. 재향군인회 제공

재향군인회(향군)가 봉사활동 ‘고! 고! 고!(GO! GO! GO!) 캠페인’을 진행한다고 16일 밝혔다.향군여성회가 주관하는 봉사활동이다. 캠페인명은 ‘가꾸고, 나누고, 기억하고’를 뜻한다.향군은 그간 각 지역에서 산발적으로 실시하던 봉사활동을 앞으로 전국적으로 동시에 실시할 예정이다. 시도회부터 읍면동에 이르는 전국 회원들이 동참할 예정이다.꽃과 함께 GO! GO! GO!는 오는 17일까지 3일간 꽃길, 공원 둘레길, 쉼터 등에서 실시하는 환경정화 활동이다. 지난 15일 서울 양재천에서는 50여 명이 참가해 2시간 동안 환경정화 활동을 펼쳤다.이서인 향군여성회 회장은 “향군여성회의 봉사활동을 통해 자부심과 긍지를 느낀다”며 “앞으로도 지역사회가 필요로 하는 다양한 봉사활동을 진행하겠다”고 말했다.이한규 기자 hanq@donga.com