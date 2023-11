전직 경찰 등 한국인 2명, 베트남서 마약밀매 사형선고

마약 생산지와 유통지로 떠오른 태국, 미얀마, 라오스 접경지대 ‘골든 트라이앵글’. @Fafix7 X(트위터) 캡처

베트남에서 마약을 밀매한 한국인 2명 등 총 18명이 현지에서 사형선고를 받았다. 이들 중 한 명은 전직 한국 경찰 출신으로 자신의 사업체를 통해 마약을 운반하려다가 베트남 공안(경찰)에 붙잡혔다.11일(현지시간) 베트남의 VN익스프레스, VNA 등에 따르면 호찌민 가정소년법원은 이날 마약 밀매 혐의로 한국인 전직 경찰관 A 씨(63)와 B 씨(30), 중국인 C 씨(58) 등을 포함해 총 18명에게 사형을 선고했다. 3명을 제외한 15명은 베트남인이고 이들은 216kg 상당의 마약을 유통한 혐의를 받는다.매체에 따르면 이번 사건은 베트남 마약 사건 중 가장 많은 사형 선고가 내려진 사건이라고 한다.A 씨는 한국에서 경찰로 근무하다 규정 위반으로 면직 처리됐다. 이후 그는 2000년부터 2016년까지 출입국 관련법 위반으로 한국에서도 6번이나 수감됐다. 이후 2019년부터는 베트남인 여자친구와 현지에서 한국으로 화강암을 수출하는 사업을 시작했다.2020년 A 씨는 현지 한식당에서 밥을 먹다 중국인 C 씨를 알게 됐다. C 씨는 A 씨에게 마약을 운반해 주면 1kg당 500만 원을 주는 제안을 했고, A 씨는 이 제안을 받아들였다. 또 A 씨의 감방 동료였던 B 씨도 범행에 합류했다.2020년 7월 A 씨와 B 씨는 베트남인 총책에게서 총 3차례에 걸쳐 39.5㎏의 마약을 전달받았다. 이들은 한국에 수출하는 화강암 사이에 마약을 숨겨 한국으로 보낼 생각이었지만 껏라이 항구에서 경찰에 적발됐다. 경찰은 화강암 컨테이너 수색 과정에서 39.5㎏의 메스암페타민(필로폰)이 든 비닐봉지 40개 분량을 확인했다.공산주의 체제를 유지하고 있는 베트남은 중국과 같이 세계에서 가장 엄격한 마약 처벌법을 도입해 운영하고 있다. 헤로인 100g 또는 다른 불법 마약류 300g 이상을 제조, 2.5㎏ 이상의 필로폰을 소지 또는 운반한 사람은 사형선고를 받을 수 있다.현지 경찰에 따르면 태국, 미얀마, 라오스 접경지대인 ‘골든 트라이앵글’은 세계 마약류의 25%가 생산하고 있다. 호찌민은 최근 교통 인프라가 발전하면서 마약 조직의 거점이 되고 있다.최재호 동아닷컴 기자 cjh1225@donga.com