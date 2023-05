비염엔 ‘할미꽃’…백두옹의 알레르기 비염 효과 과학적 증명

할미꽃의 알레르기 비염 개선효능이 과학적으로 증명됐다.한국한의학연구원은 한의약융합연구부 김태수 박사 연구팀이 할미꽃의 뿌리인 한약재 ‘백두옹’의 알레르기 비염 개선 효능을 규명했다고 11일 밝혔다.할미꽃은 우리나라 전역에서 흔히 볼 수 있는 식물로 전통적으로 뿌리 부분을 약초로 사용했으며 뿌리를 캐어 햇볕에 말린 것을 백두옹(白頭翁)이라 한다.백두옹은 해독효능이 있어 염증 완화, 지혈(止血), 지사(止瀉)약으로 사용해 왔다.이번에 연구팀은 알레르기 비염 동물모델에 백두옹 추출물을 경구투여해 알레르기 비염의 치료효과를 관찰했다.연구 결과, 대표적인 알레르기 비염증상인 코 문지르기 및 재채기 횟수가 각 대조군 대비 최대 38% 및 35%씩 개선됐다.비강의 상피조직의 두께도 대조군 대비 최대 24% 감소했고 코 점액을 생성하는 술잔세포의 수도 대조군 대비 최대 49% 감소한 것으로 확인됐다.또 연구팀은 동물모델의 혈액을 분석한 결과, 백두옹 추출물을 경구투여한 그룹에서 알레르기 반응을 유발하는 히스타민 등의 발현이 유의미하게 줄어드는 것을 관찰했다.이어 백두옹 추출물의 명확한 약리기전을 규명키 위해 알레르기 질환에서 중요한 역할을 하는 Th2 세포의 분화 및 활성 변화를 확인, 추출물이 Th2 세포 내에서 유전자 발현을 조절하는 신호전달 체계 ‘STAT6/GATA3’에 영향을 미쳐 Th2세포의 분화와 활성을 조절한다는 것도 밝혀냈다.이번 연구 결과는 국제전문학술지 ‘Biomedicine & Pharmacotherapy’(IF 7.419; JCR 상위 9.0%)’에 지난달 4월 18일 게재됐다.(논문명:Therapeutic effects of Pulsatilla koreana Nakai extract on ovalbumin-induced allergic rhinitis by inhibition of Th2 cell activation and differentiation via the IL-4/STAT6/GATA3 pathway·제1저자 정동호, 교신저자 지건영/송광훈)연구책임자 김태수 박사는 “이번 성과는 친숙한 한약소재의 효능을 과학적으로 검증하고 분석했다는데 의미가 크다”며 “백두옹 추출물에서 알레르기 질환을 개선하는 기전을 밝혀낸 만큼 추가 연구를 통해 한의소재 기반의 새로운 치료제 개발에 힘쓰겠다”고 말했다.[대전=뉴시스]