김태흠, 정진석 공천신청 겨냥 “민주당에 먹잇감 주는 것”

국민의힘 충남도지사로 단수 공천을 받은 김태흠 현 지사가 6일 충남 공주-부여-청양 국회의원 보궐선거에 공천을 신청한 정진석 전 의원을 겨냥해 “보편성과 상식에 맞지 않다”라고 비판했다. 김 지사가 연일 공개적으로 윤석열 정부 마지막 대통령비서실장이었던 정 전 의원의 공천 반대 입장을 밝혀온 가운데, 공천 강행 시 탈당 가능성도 재차 시사했다.
김 지사는 이날 MBC 라디오 ‘김종배의 시선집중’에 출연해 정 전 의원에 대해 “윤석열 전 대통령이 계엄할 때 비서실장으로 최측근에 있었다”며 “최측근에 있었는데 국회의원 재보궐 선거에 나간다고 하는 건 보편성과 상식적으로 맞지 않다”라고 했다. 이어 “(법적) 책임을 떠나서 도의적인 책임을 져야 된다”라며 “지방선거에서 가뜩이나 어려운 상황 속에서 민주당에 먹잇감을 주는 거나 마찬가지”라고 거듭 강조했다.
정 전 의원에 대한 공천 강행 시 탈당 후 출마 가능성에 대해서 김 지사는 “저는 여태까지 정치를 하면서 언행이 일치하는 정치를 해왔다고 자부를 한다”며 기존 입장을 재확인했다. 앞서 김 지사는 정 전 의원에 대한 공천 반대 의사를 밝히며 예비후보 등록을 잠정 연기한 바 있다. 이어 김 지사는 “공당이 선거가 임박한 상황 속에서 이러한 부분들을 빠르게 판단을 해야 한다”며 “정 전 실장이 오랫동안 붙잡으면서 (선거판을) 완전히 흙탕물을 일으키게 해서는 안 되는 거다”라고 했다.
국민의힘 중앙윤리위원회와 공천관리위원회는 7일 회의를 각각 열고 정 전 의원의 후보 자격 적정성 여부 등을 논의할 예정이다. 정 전 의원은 윤 전 대통령 탄핵 국면에서 적절한 인사 검증 절차 없이 헌법재판소 재판관 후보자를 한덕수 전 국무총리에게 추천한 혐의(직권남용)로 재판을 받고 있다. 이에 국민의힘 당규에 따라 경선 피선거권과 응모 자격이 정지된 상태다. 당 윤리위가 직권남용 혐의로 기소된 정 전 의원에 대해 ‘정치 탄압’을 인정해야만 정 전 의원의 출마 자격이 생겨 공관위가 공천 여부를 결정할 수 있다.
장동혁 대표는 전날 국회에서 열린 기자간담회에서 “공관위에서 결정할 일”이라고 하면서도 “국민들께서 납득할 수 있는 그리고 전체 선거에서 승리할 수 있도록 공천을 진행하도록 하겠다”고 밝힌 바 있다.
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