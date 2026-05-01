연임 꿈 정청래 ‘영남 탈환’ 총력… 장동혁, TK서 공천 논란 사과

[지방선거 D－30]
與野 대표 영남 표심 공략
鄭, 하정우와 부산 구포시장 찾아… 김경수 사무소선 ‘메가시티’ 약속
張, 잇단 비판속 대구서 “죄송”… “독재 막고 범죄자 심판을” 호소
“부산·경남에 대해 ‘뭐든 다 해드림’ 센터장이 되겠다.”(더불어민주당 정청래 대표)
“대구가 자유민주주의이고 대한민국이다.”(국민의힘 장동혁 대표)
6·3 지방선거를 한 달 앞둔 3일 민주당 정 대표와 국민의힘 장 대표가 동시에 핵심 승부처인 영남을 찾아 표심 공략에 나섰다. 지방선거 패배 시 2027년 8월까지인 임기 보장이 불투명해지는 장 대표는 전날 부산에 이어 이날 대구를 찾아 공천 내홍을 사과하며 보수 결집을 호소했다. 영남 탈환 시 8월 전당대회에서 민주당 대표 연임에 탄력을 받을 것으로 기대하고 있는 정 대표도 3일부터 1박 2일간 부산·경남(PK)을 돌며 집권여당의 대대적인 지원을 약속했다.
● 鄭, 부산서 “보답하겠다”
정 대표는 3일 ‘PK 1박 2일’ 첫 행보로 부산 구포시장을 찾아 부산 북갑 국회의원 보궐선거에 나선 하정우 전 대통령AI미래기획수석비서관을 지원했다. 하 전 수석이 지난달 29일 ‘악수 후 손 털기’ 논란을 빚었던 구포시장을 직접 찾아 힘을 실어준 것. 정 대표는 동행한 하 전 수석에 대해 “마치 고향을 떠나 성공해 돌아온 아들을 맞이하는 금의환향 같은 분위기”라며 치켜세운 뒤 “부산이 사랑해 주신 만큼 보답하도록 정말 죽도록 열심히 하겠다”고 말했다.
정 대표는 이어 경남 창원에서 열린 김경수 경남도지사 후보 선거사무소 개소식을 방문해 김 후보 공약인 ‘부울경 메가시티’와 ‘부울경 광역철도망 30분 생활권’을 당 차원에서 이루겠다고 약속했다. 노무현 전 대통령 수행비서를 지낸 김 후보에 대해선 “노무현의 적자는 김경수”라며 치켜세웠다.
정 대표는 4일 부산에서 전재수 부산시장 후보 등과 함께 현장 최고위원회의를 열고 전 후보 공약인 ‘해양수도 부산’을 위한 정책 지원을 내세울 예정이다. 국민의힘이 영남권 보수 결집 시도에 나선 데 맞서 집권여당으로서 대대적인 지역 경제 지원을 부각하는 전략이다.
이와 동시에 민주당은 영남에서의 ‘반(反)민주당 정서’를 최대한 자극하지 않는다는 구상이다. 김부겸 대구시장 후보는 3일 대구시당 필승 전진대회에서 일부 당원들의 ‘2찍’ ‘수꼴’ 등 보수 지지자 비하 댓글을 거론하며 “대구 시민의 자존심과 자긍심을 건드리는 일은 그만해 달라”고 요청했다. 김 후보가 세 결집을 과시한 이날 행사에 강경 성향의 정 대표가 참석하지 않은 것도 같은 맥락으로 풀이된다.
● 張, 대구서 “공천 논란 사과”
장 대표와 송언석 원내대표 등 국민의힘 지도부는 주말 이틀간 영남으로 총출동해 선명한 ‘대여(對與) 투쟁’을 전면에 내걸었다. 국민의힘은 영남 지역에서 보수 결집 조짐이 나타나고 있다고 보고, 이를 ‘동남풍’으로 확산시켜 수도권으로 기세를 이어가겠다는 목표다.
장 대표는 3일 추경호 대구시장 후보 선거사무소 개소식에서 이번 지방선거에 대해 “독재를 막고, 사회주의를 막고, 대한민국 미래 세대를 지키는 선거”라며 체제 대결에 기반한 정권 심판론을 부각했다. 민주당 김부겸 후보를 겨냥해서는 “국가보안법 위반으로 징역 1년에 집행유예 2년을 받은 사람이 보수의 심장 대구에 똬리를 틀어서 되겠느냐”고 했다.
장 대표는 그간 대구시장 후보 공천 내홍을 거론하며 “대구시민들께 마음의 상처를 드리고 걱정을 끼친 데 대해 당 대표로서 죄송하다”고 사과하기도 했다. 인천, 강원, 부산 등 지역 일정 때마다 공개 비판을 받았던 장 대표가 대구를 찾아선 먼저 고개를 숙인 것.
추 후보 캠프 개소식에는 당 대표직을 두고 장 대표와 경쟁했던 김문수 대구 명예선대위원장 등 전현직 의원 50여 명과 지지자 7700여 명이 참석하며 보수 세몰이에 나섰다. 다만 대구시장 경선에서 공천 배제(컷오프)된 주호영 국회부의장은 개소식에 참석하지 않았다.
장 대표는 2일 부산에서 열린 박형준 부산시장 후보 선거사무소 개소식에서도 “이번 지방선거는 국민을 배신한 범죄자들을 심판하는 선거”라며 “이재명 정권이 헌법질서를 무너뜨리고 자유민주주의를 짓밟으려는 상황에서 부산이 다시 일어서야 할 것”이라고 강조했다. 하지만 이 자리에서 부산 6선 조경태 의원이 장 대표 지지자들을 겨냥해 “비상계엄은 잘못된 것”이라며 “장 대표를 연호하는 분들은 집에 가라”고 말해 소동이 빚어지기도 했다.
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