李 만난 홍준표 “막걸리 한잔 하고 TK신공항 지원 요청했다”

이재명 대통령이 17일 청와대에서 홍준표 전 대구시장과 비공개 오찬 회동을 가졌다. 청와대는 여야 통합 차원에서 마련한 자리라고 설명했지만, 정치권에선 이 대통령이 중도 보수 외연 확장을 시도하는 상황에서 홍 전 시장에게 역할을 제안할 수 있다는 전망이 나온다.
홍 전 시장은 이날 이 대통령과 오찬 후 동아일보에 “막걸리 한 잔씩 하고 환담하는 자리였다”며 “대구·경북(TK) 신공항 국가 지원과 MB(이명박 전 대통령) ‘해금(解禁·금지하던 것을 풂)’을 요청했다”고 밝혔다. 이 전 대통령은 2020년 징역 17년이 확정되며 연금 등 전직 대통령에 대한 예우가 박탈됐는데, 이를 복원해 달라고 제안한 것으로 해석된다. 청와대 관계자는 “대통령은 다음 일정 문제로 막걸리를 마시지 않았다”고 했다.
이 대통령은 더불어민주당 대선후보 시절이던 지난해 5월 홍 전 시장이 국민의힘 대선후보 경선 탈락 후 정계 은퇴를 선언하고 미국 하와이로 떠나자 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 “상대진영에 있지만 밉지 않은 분이었다. 나중에 막걸리 한잔 나누자”고 언급한 바 있다. 홍 시장은 탈당과 정계 은퇴 이후 국민의힘에 대해 강도높은 비판 메시지를 이어 왔다. 6·3 지방선거에선 “대구가 당면한 현안을 해결할 사람”이라며 민주당 김부겸 후보 지지를 선언하기도 했다.
이날 홍 시장은 오찬 전 소셜네트워크서비스(SNS)에 “붉게 지는 석양의 아름다움처럼 내 마지막 인생은 나라를 위한 열정으로 살았으면 한다”고 쓰기도 했다. 이를 두고 정치권에선 홍 시장이 이재명 정부에서 역할을 맡을 것을 시사한 것 아니냐는 관측이 나왔다.
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