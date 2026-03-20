李대통령, 패럴림픽 선수단 격려 오찬…“장애인 스포츠 발전에 최선”

이재명 대통령과 김혜경 여사가 20일 청와대 영빈관에서 2026 밀라노-코르티나담페초 겨울패럴림픽(장애인 올림픽) 선수단과 오찬을 가졌다.
이 대통령은 “장애인들이 스포츠를 통해 자신감과 성취감을 고취하고 건강하게 생활할 수 있도록 적극 지원하겠다”며 “정부는 여러분이 흘린 땀과 열정이 대한민국 장애인 스포츠 발전으로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
이 대통령은 이번 대회에서 다섯 개의 메달을 목에 걸어 최우수선수(MVP)로 선정된 노르딕 스키 김윤지, 휠체어 컬링 믹스더블에서 은메달을 차지한 이용석 등과 인사했다.
이 대통령은 “우리 대한민국을 대표해 한계를 뛰어넘는 도전으로 우리 국민과 전 세계인들에게 뜨거운 감동과 자부심을 안겨준 선수단 여러분, 정말로 수고 많으셨다”고 했다.
또 이 대통령은 선수단에게 “모두 불굴의 투혼이 어떤 것인지를 국민에게 생생하게 보여주셨다”며 “그 감동을 오래도록 기억할 것”이라고 했다.
이 대통령은 코칭 스태프와 선수단 지원 인력에게도 “모두 정말 수고 많으셨다”며 “여러분의 노고 덕분에 우리 선수단이 역대 최고의 훌륭한 성과를 낼 수 있었다”고 했다.
이 대통령은 오찬에서 김윤지 등 선수단과 악수하며 격려했다. 선수단과 건배도 했다.
김윤지는 웃는 얼굴로 화답했다. 김윤지는 항상 생글생글 웃는 얼굴 때문에 ‘스마일리(smiley)’란 별명을 가지고 있다.
김윤지는 “이런 자리를 마련해 주신 대통령과 여사님께 감사의 말을 드린다”며 “많은 축하와 응원을 받으면서 대한민국 대표로서 뛸 수 있었다는 사실이 영광이었다”고 했다.
그러면서 “저희를 보고 장애인 스포츠에 도전하고 싶은 장애인 분들이 계시다면, 꼭 겁내지 말고 도전하셔서 재능을 찾으셨으면 좋겠다”고 덧붙였다.
우리 선수단은 이번 대회에서 금메달 2개, 은메달 4개, 동메달 1개를 획득하며 역대 최고 성적인 13위를 기록했다.
노르딕 스키 김윤지는 금메달 2개, 은메달 3개를 목에 걸어 올림픽과 패럴림픽을 통틀어 역대 한국 선수 단일 대회 최다 메달을 건 선수가 됐다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
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