‘신세계 장녀’ 애니, 美컬럼비아대 졸업…카메라 향해 깜짝 고백?

  • 동아일보

  • 입력 2026년 5월 21일 00시 47분

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그룹 올데이 프로젝트 멤버 애니(본명 문서윤)가 미국 컬럼비아대를 졸업했다. 애니는 정유경 신세계 회장의 장녀이자 이명희 신세계그룹 총괄회장의 외손녀다.

20일 컬럼비아대 졸업식 라이브 스트리밍에는 애니의 모습이 비춰졌다. 영상 속 애니는 하늘색 졸업 가운과 학사모를 쓰고 환하게 웃고 있다. 또 졸업생들이 단상에 올라 학교 관계자와 악수를 나눴는데, 악수한 뒤 애니는 카메라를 바라보며 ‘데이원(올데프 팬덤명) 사랑해’라는 입모양을 보여줬다. 이를 보고 팬들은 “아이돌답다” “직업병이네” 등 유쾌한 반응을 쏟아냈다.

두 번째로 악수하는 여성이 그룹 올데이 프로젝트 멤버 애니.
두 번째로 악수하는 여성이 그룹 올데이 프로젝트 멤버 애니.
애니가 졸업식날 촬영한 것으로 보이는 릴스도 관심을 모았다. 그는 학사모를 손에 쥔 채 짧은 댄스를 선보이며 졸업의 기쁨을 만끽하는 모습을 보였다. 애니의 영상에는 “와, 하늘색 가운이 너무 잘 어울린다” “앞으로 애니는 검은색 말고 밝은색 옷을 입혀라” “못 본 사이에 더 예뻐진 것 같다” “애니의 컬럼비아 졸업은 올데프 컴백을 의미한다” 등의 댓글이 이어졌다.

그룹 올데이 프로젝트 멤버 애니. 유튜브
그룹 올데이 프로젝트 멤버 애니. 유튜브
애니는 대학에서 미술사학과 시각예술학을 전공했다. 그는 지난해 데뷔한 이후 휴학했다가 올 봄학기에 복학했다. 활동을 잠시 중단한 애니는 팬들에게 “딱 한 학기 남았다”며 “예전에 열심히 학점 많이 따놔서 한 학기만 다니면 졸업이다. 5월 초까지”라고 말했다. 그러면서 “기다려 달라”며 “그동안 학교도 열심히 다니고 미국에서 음악 작업도 많이 할 것”이라고 했었다.

#애니#올데프
조혜선 기자 hs87cho@donga.com
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