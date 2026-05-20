‘우원식 5·18 유공자’ 유언비어…의장실 “주진우·전한길에 중단 요청”

우원식 국회의장이 5·18 유공자 명단에 포함되어 있지 않다고 국회의장실이 20일 밝혔다.
국회의장실은 국민의힘 주진우 의원과 한국사 강사 출신 유튜버 전한길 씨를 거론하며 “5·18 유공자라는 허위 사실로 정치적 공격의 소재로 삼는 것은 매우 잘못된 일”이라고 했다.
조오섭 국회의장 비서실장은 이날 입장문에서 “최근 우 의장이 5·18 유공자 명단에 포함되었다거나 포함된 것이 아니냐는 식의 의혹을 자신들의 정치 공세에 활용하고 있는 상황이 발생하고 있다”며 “특히 주 의원과 전 씨가 우 의장에 대한 언급을 하고 있는 것에 대해 즉시 중단해 줄 것을 요청드리고 재발 방지를 촉구한다”고 했다.
조 비서실장은 “우 의장은 전두환 정권에 의해 5·18 진상 규명 투쟁 등으로 3년형을 선고받고 감옥에 투옥되기도 했으며 5·18 이후 민주화운동의 흐름 속에서 희생자와 유가족의 고통, 우리 사회에 남은 상처를 치유하고 민주주의를 수호하기 위해 활동해 왔다”며 “5·18 민주화운동 정신을 헌법 전문에 수록하기 위해 노력해 온 것도 그 연장선에 있다”고 했다.
조 비서실장은 “최소한의 사실 확인조차 없이 추측성 발언으로 유언비어를 확산시키는 것은 결코 가볍게 넘길 수 없는 일”이라고 했다.
그는 “최근 스타벅스의 부적절한 마케팅으로 5·18 민주화운동에 대한 왜곡이 빚어지며 유가족과 광주 시민들께 깊은 상처가 더해진 상황”이라며 “또다시 5·18을 정치적 선동의 도구로 삼는 일은 결코 용납될 수 없다”고 했다.
그러면서 “이는 5·18 영령과 피해자, 유가족의 아픔에 다시 상처를 내는 파렴치하고 저열한 행위”라며 “향후 우 의장을 5·18 유공자라고 지칭하거나 추정하는 행위, 이와 유사한 허위 사실을 또다시 유포할 경우 법적 책임을 묻겠다”고 했다.
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