인천·경기·전남·경남 호우주의보…올여름 첫 중대본 가동

행정안전부는 인천·경기, 전남, 경남 지역에 호우주의보가 발표됨에 따라 선제적 대응을 위해 20일 오후 4시 30분 부로 중앙재난안전대책본부(중대본) 1단계를 가동했다고 밝혔다. 올여름 호우로 중대본을 가동하는 것은 이번이 처음이다.
이날 경남에는 오후 2시 20분, 전남에는 오후 3시 50분 각각 호우주의보가 발효됐으며, 인천·경기 지역에도 오후 5시를 기해 호우주의보가 예정됐다.
윤호중 중앙재난안전대책본부장은 이날 중대본 가동과 함께 지역별 비상대응체계를 철저히 구축하고 상황 관리에 빈틈이 없도록 할 것을 지시했다.
이어 지방정부와 경찰·소방 등 관계기관 간 위험 정보를 실시간으로 공유하고, 위험 우려 시 공동 대응에 나서는 등 협조 체계를 강화할 것을 주문했다.
또 산사태 우려 지역과 하천변, 반지하주택·지하차도 등 취약지역에 대한 예찰과 사전 통제를 강화하고 필요할 경우 주민 대피를 선제적으로 실시할 것을 당부했다.
아울러 거동이 불편한 고령자 등 안전취약계층 보호·대피체계를 점검하고, 필요 시 주민대피지원단과 협력해 신속한 대피 지원에 나설 것도 지시했다.
이와 함께 재난문자, 마을방송 등 가용한 모든 매체를 활용해 기상정보와 통제 상황을 안내하고, 외출 자제와 취약지역 접근 금지 등 국민행동요령을 적극 홍보할 것을 강조했다.
윤 본부장은 “위급 상황 발생 시 인명구조를 최우선으로 하고 현장 대응 인력의 안전관리에도 만전을 기해 달라”면서 “국민들께서도 기상정보와 재난문자 등 당국 안내를 수시로 확인하고 하천변, 지하차도 등 위험지역 접근을 자제하는 등 안전에 각별히 유의해 달라”고 당부했다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
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