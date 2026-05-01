[프리미엄뷰]‘오늘좋은’ 몽드 셀렉션 금상… 롯데마트 PB, 세계가 인정

자체브랜드 ‘오늘좋은’ 4종, 금상 및 은상 수상
전 항목서 우수 평가… 맛-식감 부문 높은 점수
수상 기념해 내달 2일까지 PB 상품 24개 할인
롯데마트 자체브랜드(PB) ‘오늘좋은’과 ‘요리하다’가 세계적 권위의 국제 품평회 ‘2026 몽드 셀렉션(Monde Selection)’에서 우수한 맛과 품질을 인정받았다.
롯데마트는 ‘2026 몽드 셀렉션’에 4개 PB 상품을 출품해 모두 수상했다. ‘오늘좋은 단백질바 미니(144g)’와 ‘오늘좋은 제트콘(90g)’은 출품한 품목 중 가장 높은 평가를 받아 금상을 수상했으며, ‘오늘좋은 백미밥(210g)’과 ‘오늘좋은 흑미밥(210g)’은 은상(Nominee)을 수상했다.
2026 몽드 셀렉션에 출품한 상품들은 △포장 △향 △맛 △식감 등 전 평가 항목에서 고르게 우수한 평가를 받았으며, 특히 맛과 식감 부문에서 높은 점수를 기록했다. 이는 롯데마트 PB 전문 MD와 푸드 이노베이션팀 셰프들의 협업을 통해 상품별 특성에 맞는 최적의 맛과 식감을 구현하고, 수차례 품평 및 테스트를 거쳐 완성도를 높인 점이 긍정적인 평가로 이어진 것으로 분석된다.
금상을 수상한 ‘오늘좋은 단백질바 미니’는 간편하게 즐길 수 있도록 한 입 크기로 개별 포장한 것이 특징이다. 볶음 땅콩, 볶음 아몬드, 귀리 등 고소한 견과류를 풍부하게 담고, 달콤한 초콜릿을 더해 맛과 영양을 동시에 잡았다. ‘단백질바 미니’와 함께 금상을 수상한 ‘오늘좋은 제트콘’은 매콤함과 달콤함이 조화롭게 어우러져 중독성 있는 풍미를 구현했다. 여기에 바삭한 식감까지 더해 아이들 간식은 물론이고 주류와 함께 즐기는 스낵으로도 꾸준한 인기를 얻고 있다.
롯데마트는 이번 몽드 셀렉션 수상을 기념해 내달 2일까지 몽드 셀렉션 수상 24개 PB 품목에 대해 할인 행사를 진행한다. 대표적으로 ‘요리하다 매콤달콤 컵떡볶이(140g)’는 ‘투플러스원(2+1)’ 프로모션을 진행하며 ‘요리하다 다리집 떡볶이(385g)’는 2개 이상 구매 시 개당 20% 할인 혜택을 제공한다. 더불어 행사 기간 몽드 셀렉션 수상 24개 품목 구매 시 엘포인트(L.POINT) 10배 적립 행사도 선보인다.
한편 몽드 셀렉션은 1961년 벨기에 브뤼셀에서 창립된 국제 식품 품질 평가 인증 기관이다. 전문 셰프, 소믈리에, 영양 컨설턴트 등으로 구성된 80여 명의 전문 평가단이 맛과 향, 식감, 패키지 등 25가지 이상의 기준으로 평가해 시상한다. 올해도 150여 개국에서 총 3000개가 넘는 상품이 참여해 평가를 받았다. 롯데마트는 2025년과 2024년, 2023년 몽드 셀렉션에 총 26개 PB 상품을 출품해 3년 연속 수상을 했으며, 이번 수상을 통해 다시 한번 세계적으로 롯데마트 PB 상품의 품질을 인정받았다.
문경석 롯데마트·슈퍼 식품PB개발1팀장은 “롯데마트 PB가 가지고 있는 맛과 품질 경쟁력이 국제 품평회에서 인정받아 매우 기쁘다”며 “앞으로도 ‘오늘좋은’과 ‘요리하다’를 통해 고객들이 믿고 선택할 수 있는 롯데마트 대표 PB로 자리매김할 수 있도록 차별화된 상품 개발에 더욱 힘쓰겠다”고 말했다.
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